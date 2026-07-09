Строительство перехода у деревни Юрлово завершат в текущем году

09 июля 2026, 14:12

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Надземный пешеходный переход строят на выездной дороге из деревни Юрлово округа Химки. В настоящее время готовность объекта превысила 60%. Сдать переход в эксплуатацию планируют в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





О ходе работ рассказал глава министерства Марат Сибатулин.





«Работы по устройству щебеночного основания, армированию и бетонированию пола входной группы завершены, фиксаторы защитного слоя арматуры установлены. Началась подготовка металлоконструкций: их очищают и грунтуют перед покраской. Когда на пролёте закончат бетонные работы, начнётся остекление», — объяснил Сибатулин.