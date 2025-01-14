В Роскомнадзоре назвали причину массового сбоя в Рунете

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Причиной массового сбоя в работе интернета в России стало временное нарушение связности. Об этом сообщили представители Роскомнадзора.
Массовый сбой в работе крупнейших российских операторов связи наблюдался около 17:00 по московскому времени. Пользователи не могли открывать сайты, не работали Google, «Википедия» и прочие интернет-страницы. Также наблюдались проблемы в работе мобильных приложений.
В Роскомнадзоре отметили, что дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования оперативно восстановили работу. В настоящее время Рунет функционирует нормально. Причиной сбоя стало кратковременное нарушение связности, которое было быстро устранено, пояснили в ведомстве.
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Александр Бойцов