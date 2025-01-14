В Роскомнадзоре не знают о причинах падения интернета в России

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В Роскомнадзоре подтвердили масштабный сбой в работе крупнейших российских операторов связи. Причины падения интернета в стране пока остаются неизвестными.
Официальное заявление ведомства приводит телеграм-канал Mash. Сбои в работе были зафиксированы одновременно у всех операторов. В причинах неполадок в Рунете предстоит разобраться техническим специалистам.
Сбой произошёл в районе 17:00 по московскому времени. У пользователей перестали открываться сайты и приложения, не было доступа к Google, «Википедии» и ряду других интернет-страниц. По словам абонентов, интернет не работал у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2», фиксировались проблемы и с работой мобильных приложений.
В пресс-службе ПАО «Ростелеком» заявили, что проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России не связаны с сетями телекоммуникационной компании.
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Сбой произошёл в районе 17:00 по московскому времени. У пользователей перестали открываться сайты и приложения, не было доступа к Google, «Википедии» и ряду других интернет-страниц. По словам абонентов, интернет не работал у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2», фиксировались проблемы и с работой мобильных приложений.
В пресс-службе ПАО «Ростелеком» заявили, что проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России не связаны с сетями телекоммуникационной компании.
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Александр Бойцов