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Жители Московской области сдали на утилизацию уже 300 тонн старых шин

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

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Жители Подмосковья за две недели сдали около 300 тонн старых покрышек в рамках акции «Сдай шины на «Мегабак». Она была запущена специально для автовладельцев и будет продолжаться до 18 ноября, сообщил в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Главная цель акции – минимизировать сезонные навалы отходов на контейнерных площадках. Жители активно приносят старую резину в специально оборудованные места. Только за первые две недели собрано и отправлено на заводы по переработке около 300 тонн покрышек», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что для победителей приготовлены подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин. Занявший первое место получит 20 тыс. рублей; второе – 15 тыс.; третье – 10 тыс. рублей.



Чтобы получить приз, нужно сделать креативное фото сдачи покрышек и выложить его в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. О дате и времени награждения в министерстве сообщат дополнительно.

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#подмосковье
#московская область
#экология
В Долгопрудном капитально отремонтируют детсад «Родничок»
06 ноября 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Двухэтажное здание детского сада №22 «Родничок» планируют капитально отремонтировать в городе Долгопрудный, в настоящее время подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Здание, расположенное по адресу: Долгопрудный, Октябрьская улица, дом №16а, было построено в 1967 году, его общая площадь составляет более 910 квадратных метров. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт и поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.
Завершить капремонт детсада планируется в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 119 млн 3 тысячи 960 рублей 61 копейку. Заявки принимаются до 13 ноября.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#детский сад
#капитальный ремонт
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Для клинского лагеря «Горизонт» разрабатывают меню с национальными блюдами
06 ноября 2024, 16:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Меню, включающее в себя национальные блюда народов России, разрабатывают сотрудники клинского детского лагеря «Горизонт» совместно с Новосибирским институтом гигиены, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Уникальность этой идеи отметила директор института Ирина Новикова.

«Центр «Горизонт» в Клину — единственный в России, который сделает вариативное меню по выбору блюд в детском питании с использованием кухни разных народностей. Мы окажем вам всестороннюю помощь и поддержку», — заверила Ирина Новикова.
Она также предложила сделать «Горизонт» научной площадкой федерального уровня по организации питания детей в детском лагере. О новом статусе «Горизонта» планируется объявить в ходе Всероссийского образовательного семинара для руководителей сферы детского отдыха, который будет проходить в феврале.

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#детские лагеря
#еда
#клин
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В Клину на зиму заготовили 2,5 тонн противогололёдных реагентов
06 ноября 2024, 16:40

Фото: пресс-служба ​Минчистоты МО

В Клину для зимней обработки территории городского округа подготовили около 2,5 тонн противогололёдных реагентов. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, их складируют на базе МБУ «Клинское городское хозяйство».
«Это реагенты на основе технических солей и абразивных реагентах, такие как песок, каменная крошка, песчано-щебёночная смесь. Подготовленного запаса хватит для поддержания в порядке городских улиц, тротуаров и общественных пространств. Если резерв будет исчерпан, его заблаговременно пополнят», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, клинские коммунальщики уже начали активную обработку дорог и тротуаров, межквартальных проездов, пешеходных зон, общественных пространств и дворов. Работа ведётся вручную и с использованием техники.

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#клин
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#московская область
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В округе Клин откроют агрошколу с рыбными прудами и теплицами
06 ноября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Специализированную школу по подготовки кадров для агропромышленного комплекса Московской области откроют в городском округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Проект «Агрошкола» представляет собой единое образовательное пространство для учеников 5–11 классов, которым будут предложены следующие направления обучения: агробизнес, сити-фермерство, основы инженерных технологий, ветеринарии и биоинженерии», — говорится в сообщении.
На территории школы разместят прудовое хозяйство, теплицы, а также спортплощадки и зону отдыха с пляжем. Планируется также проводить для учеников выездные занятия в Тимирязевской академии и встречи с клинскими фермерами.

Агрошколу в формате интерната собираются запустить в течение трёх лет в деревне Бирево округа Клин, учиться там смогут около 200 ребят.

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#клин
#школа
#агротуризм
#апк
#сельское хозяйство
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Подмосковные пенсионеры с начала года получили доплаты на 11,5 млрд рублей
06 ноября 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Жители Подмосковья с начала года получили более 11,5 млрд рублей в качестве доплаты к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московкой области.
Ежемесячная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам, получающим выплату меньше прожиточного минимума.
«Это одна из важных мер поддержки для наших пенсионеров. В регионе каждый месяц доплату получают около 260 тыс. человек. Сумма выплат с начала года составила более 11 млрд рублей. По решению губернатора размер доплаты пенсионерам старше 65 лет был увеличен до 20 тыс. рублей», – рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Как уточнили в Минсоцразвития, доплату до 20 тыс. рублей получают неработающие пенсионеры старше 65 лет, проживающие в Подмосковье свыше 10 лет. Её назначают проактивно пенсионерам, которые проживают одни. А тем, кто живёт в семье с неработающими пенсионерами, нужно подать заявление. В регионе насчитывают порядка 35 тыс. получателей этой меры поддержки.

В регионе для пенсионеров также доступны такие меры поддержки, как бесплатный проезд в транспорте; бесплатные путевки в санаторий; бесплатное слухо- и зубопротезирование; компенсация за капремонт, субсидии на ЖКУ и другие льготы.

Подробнее об этом можно узнать на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка пожилых людей».

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#подмосковье
#московская область
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7-8 ноября пройдет VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья
06 ноября 2024, 16:10

Фото: МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

7-8 ноября состоится VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья «Достижения медицинской науки в практику».
Мероприятие пройдет на базе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 900 врачей разных специальностей, ординаторов и студентов медвузов приедут лично, более 2000 присоединятся по видеосвязи к своим коллегам. Также посетят съезд гости из других стран: Австрии, Армении, Германии, Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана.

Съезд будет состоять из пленарных заседаний, сематических секций и симпозиумов по различным направлениям терапии, мастер-классов, круглых столов и дискуссий.

Главный терапевт городского округа Дубна Александр Вейкин в беседе с «Радио 1» сказал, что польза этого мероприятия не оценима.
«Во-первых, там дается самая последняя и самая актуальная информация, последние достижения и исследования. В глубинке у нас все это объять и получить невозможно. Во-вторых, мы объединяемся, врач — это командный игрок, особенно терапевт, он должен объединить вокруг себя узких специалистов для достижения главной цели — здоровье человека. И там, где медперсонал в хорошей команде, где главврач прислушивается к мнению коллег, там и результаты намного лучше», — поделился специалист.

По его словам, этот съезд поможет молодежи получить опыт от врачей-ветеранов, что тоже очень бесценно.
«Лучше учиться на чужих ошибках, особенно в нашем деле, когда ошибка чревата нехорошими последствиями. Это и профилактика, и новые возможности, и лечение самых тяжелых случаев. Мы все это вместе будем обсуждать», — рассказал о грядущем Съезде терапевтов Александр Вейкин.

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Россияне поделились, сколько времени тратят на сборы на работу
Опрос: Каждый третий тратит от 41 до 60 минут на сборы на работу
06 ноября 2024, 15:59

Фото: iStock/SbytovaMN

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 33% россиян тратят от 41 до 60 минут на сборы на работу.
Отмечается, что 18% респондентов тратят на это от 21 до 40 минут, а 6% россиян способны собраться менее чем за 20 минут. Как пишет RT, 31% собирается на работу от одного до двух часов.

До этого консультант в области построения эффективного бизнеса и управления персоналом Карина Биберсова-Кржановская заявила, что при определённом усердии и понимании, чего именно хочется, человек может достичь руководящей должности.

«Если человек становится руководителем, когда хотел этого и осознанно к этому шёл. В этом случае, каждый раз поднимаясь по карьерной лестнице, у него не будет деструктивного страха быть уволенным, так как он будет уверен, что если его уволят, то он сможет найти себе альтернативную работу. Именно такой путь к позиции руководителя можно назвать закономерным и системным. Именно такой станет успешным руководителем», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Биберсова-Кржановская.

Ранее исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.

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#исследование
#человек
#работа
#опрос
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Для каширских долголетов организовали занятия фитнесом с гантелями
06 ноября 2024, 15:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Тренировки по фитнесу с гантелями проводят для участников проекта «Активное долголетие» в Кашире, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Занимаясь с гантелями ежедневно всего по 20 минут, можно укрепить мышцы всего тела и улучшить осанку. Такая фитнес-программа особенно хороша тем, что руки с отягощениями выполняют естественные физиологические движения, что снимает лишнюю нагрузку с суставов и позвоночника», — отмечается в сообщении.
Занятия фитнесом для членов клуба «Активное долголетие» в ноябре будут проходить 1, 12 и 14 числа с шести до семи вечера по адресу: микрорайон Ожерелье, Советская улица, дом №27.

Присоединится к программе «Активного долголетия» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, расписание занятий размещено по ссылке. Запись открыта по телефону: 7 (49669) 28-147.

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#активное долголетие
#спорт
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Глава СПЧ Фадеев прокомментировал традицию «укутывать» женщин
06 ноября 2024, 15:37

Фото: iStock/ SeanWang

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал традиции женских костюмов у различных народов России.
Он отметил, что традиция целиком закрытой одежды для мусульманок для России чужая и была привезена откуда-то извне.

Повод для комментария — выставка «Традиционные женские образы в России», которая открылась в среду 6 ноября в Совфеде. Фадеев говорит, что среди огромного количества женских костюмов нет ни одного тёмного и закрытого, какой сегодня пытаются навязать женщинам, которые исповедуют ислам.

«Говорят, эта новая традиция — закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но принесенная извне, это не наша традиция, а нашу традицию мы видим здесь, традиции многих народов России, которые здесь жили столетиями, тысячелетиями», — отмечает глава СПЧ.

Фадеев считает, что современная Россия стоит перед выбором — между полностью покрытой женщиной и своими традициями женского образа.

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#спч
#традиции
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Подмосковье ищет медработников