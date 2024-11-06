Жители Московской области сдали на утилизацию уже 300 тонн старых шин

Фото: пресс-службе Минчистоты МО
Жители Подмосковья за две недели сдали около 300 тонн старых покрышек в рамках акции «Сдай шины на «Мегабак». Она была запущена специально для автовладельцев и будет продолжаться до 18 ноября, сообщил в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Главная цель акции – минимизировать сезонные навалы отходов на контейнерных площадках. Жители активно приносят старую резину в специально оборудованные места. Только за первые две недели собрано и отправлено на заводы по переработке около 300 тонн покрышек», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что для победителей приготовлены подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин. Занявший первое место получит 20 тыс. рублей; второе – 15 тыс.; третье – 10 тыс. рублей.
Чтобы получить приз, нужно сделать креативное фото сдачи покрышек и выложить его в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. О дате и времени награждения в министерстве сообщат дополнительно.
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Лора Луганская