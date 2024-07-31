В 24 домах округа Солнечногорск произошло аварийное отключение холодной воды

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Подача холодной воды прекратилась в 24 многоквартирных дома, а также в детский сад, школу и амбулаторию в посёлке Смирновка городского округа Солнечногорск утром 31 июля из-за аварии на водопроводной сети, починить трубу и снова пустить воду планируется к пяти вечера, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Холодную воду в домах №№ д. 2, 3, 4, 5, 6а, 14, 14а, 15а, 16а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42 и 43, а также в трёх социально значимых объектах — детском саду, школе и амбулатории — отключили в 11:10. В настоящее время сотрудники солнечногорского предприятия «Имущественный комплекс ЖКХ» проводят ремонтные работы», — говорится в сообщении.Завершение аварийного ремонта и возобновление подачи воды запланировано на 17:00.
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