В двух многоквартирных домах в Химках отключили холодную воду из-за аварии

Фото: iStock/caristo
Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло в двух многоквартирных домах городского округа Химки днём в среду, 10 июля, в связи с утечкой в трубах, восстановить подачу воды должны вечером, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Подача холодной воды остановлена с 15:40 по следующим адресам: Химки, микрорайон Сходня-Фирсановка, улица Мичурина, дома №№15 и 17. Сотрудники Химкинского водоканала оперативно проводят все необходимые ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения», — говорится в сообщении.Завершить ремонт и возобновить подачу холодной воды в дома должны не позднее 21:00.
Ранее сообщалось, что в Московской области начали создавать территориальную систему контроля качества воды.
Читайте также:
На клумбах в центре Химок уже высадили более 100 тысяч цветов
В Химках в этом году очистят около 40 пожарных водоёмов
Восемь женских команд примут участие в семейном футбольном турнире в Химках
Лев Каштанов