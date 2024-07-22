Зампред Мурашов неожиданно проверил подготовку к зиме в Воскресенске

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов побывал с внеплановым визитом в Воскресенске. Он проверил ход подготовки городских служб к осенне-зимнему периоду, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мы проинспектировали состояние коммунальной техники и многоквартирных домов на предмет готовности к зиме. Проверили вентиляционные каналы, подвалы и чердаки. Поездка была незапланированной и стала неожиданностью для подрядных организаций. Проанализировали, какие мероприятия уже были проведены, какие ещё предстоят. Особое внимание уделили количественному и качественному составу персонала. Важно заранее обнаружить все недочёты и устранить их», – рассказал Мурашов.Вместно с главой муниципалитета Алексеем Малкиным и начальником территориального отдела министерства он осмотрел придомовые территории, оценил состояние жилфонда и работу аварийных бригад.
«Выявлены нарушения, связанные с содержанием детских площадок, дворов, а также старого фонда МКД. Все они сразу же были взяты под контроль инспекторами министерства. Дали поручения, первые итоги по устранению нарушений мы должны увидеть уже в понедельник», – сказал первый замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Кирилл Григорьев.Руководству ведомства показали, как идут комплексное благоустройство дворов и ямочный ремонт во дворах Воскресенска.
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Лора Луганская