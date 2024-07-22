Зампред Мурашов неожиданно проверил подготовку к зиме в Воскресенске

Компания из Солнечногорска «Виэнти Продакшн Групп» за год увеличила производственные мощности на 70%. Её специализация – производство косметики для крупнейших ритейлеров, аптечных сетей и локальных брендов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.