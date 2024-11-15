В 24 жилом доме «Level Лесной» приступили к земляным работам

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
На строительной площадке 24 дома жилого дома «Level Лесной» начали земляные работы. Сейчас идёт установка ограждения котлована, прокладка инженерных сетей, монтаж системы освещения и организация временного водопровода. До конца года планируется укладка фундаментной плиты зданий, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Level Лесной» строится
в посёлке Отрадное Красногорского района Московской области. Он состоит из трёх 15-этажных корпусов, расположенных на большом расстоянии друг от друга. Это предназначено для хорошей инсоляции и панорамных видов из окон. Всего предусмотрено 336 квартир разных планировок: студии, однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры. Есть уникальные лоты с террасами, угловым остеклением, окнами в пол, окном в ванной и окнами на три стороны света.
Первые этажа дома будут предназначены для коммерческих помещений, а на подземном уровне разместится паркинг на 205 машиномест.
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«На территории проекта находится школа „Светлые горы“, входящая в топ-35 частных школ Москвы и Подмосковья, а в пешей доступности — современная муниципальная школа на 1375 мест. Всего в 12 минутах пешком находится торговый парк „Отрада“. Таким образом, „Level Лесной“ дополнит уже развитую социальную инфраструктуру района и сформирует комфортную городскую среду», — сообщает пресс-служба Level Group.
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Дайана Хусинова