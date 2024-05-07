В 25 округах Подмосковья продлили отопительный сезон

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Подачу отопления возобновили в 25 округах Московской области в связи с сильным похолоданием, рекомендацию вернуть обогрев муниципалитеты получили от региональных властей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Мы рекомендовали муниципалитетам при технической возможности повторно включить отопление и продлить отопительный период до 9 мая», — цитируются в сообщении слова главы областного Минэнерго Евгения Хромушина.Отмечается, что соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В министерстве уточнили, что со 2 мая тепло подаётся в городских округах Орехово-Зуевский и Бронницы, с 3 мая — в Краснознаменске, Воскресенске, Черноголовке, Дзержинском, Серебряных Прудах, Зарайске, Реутове, Истре, Раменском, Луховицах, Павловском Посаде, Лыткарине, Одинцовском округе и в Люберцах. С 4 мая отопление заработало в Талдомском округе, а со вчерашнего дня — во Фрязине, Восходе, Рузском округе, Домодедове, Лобне, Ленинском округе и Коломне.
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Лев Каштанов