В Подольске в 2025 году отремонтируют фасады более 70 многоквартирных домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Капитальный ремонт фасадов 72 многоквартирных домов проведут в городском округе Подольск в 2025 году в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В ходе капитального ремонта будет реализован комплекс работ, направленных на повышение теплотехнических характеристик дома, сохранение несущих свойств конструкций, а также на придание зданию более привлекательного вида», — отмечается в сообщении.В областном МинЖКХ напомнили, что всего с начала реализации программы капитального ремонта в регионе обновили 4,7 тыс. фасадов многоквартирных домов.
Следить за ходом капремонта в Московской области могут все желающие через трансляции с онлайн-камер видеонаблюдения. Ссылки на трансляции размещаются на сайте Фонда капитального ремонта региона в разделе «Карты».
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