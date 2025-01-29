В подмосковном селе Софьино реконструируют здание школы и пристроят новый корпус

Три подростка погибли из-за зацепинга на железной дороге в Московской области с начала января, несчастные случаи произошли в округах Люберцы, Орехово-Зуевский и Реутов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.