В подмосковном селе Софьино реконструируют здание школы и пристроят новый корпус

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Масштабную реконструкцию школы, включающую постройку нового корпуса на 200 учеников, проведут в селе Софьино Раменского городского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и реконструировать трёхэтажное здание школы общей площадью более 4.2 тыс. квадратных метров, а также возвести пристройку к школе, в которой смогут учиться 200 человек. Все работы планируется завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 1 миллиард 80 миллионов 630 тысяч 263 рубля 23 копейки. Заявки принимаются до 10 февраля.
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