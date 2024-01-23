В 33 округах Подмосковья реконструируют и построят около 70 трансформаторных подстанций

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
69 современных трансформаторных подстанций появится в 33 городских округах Подмосковья специалисты компании «Мособлэнерго» в рамках программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Всего в программу строительства и реконструкции вошёл 381 энергообъект, в том числе — 69 трансформаторных подстанций», — говорится в сообщении.
В программе также замена более 95 км проводов, постройка и реконструкция около 75 километров ЛЭП, а также расчистка от деревьев и кустарников более 22 гектаров просек под воздушными линиями электропередачи.
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