В Подмосковье газифицируют по губернаторской программе ещё 70 населённых пунктов

«В рамках губернаторской программы мы продолжаем масштабную работу по обеспечению жителей Московской области доступом к централизованному газоснабжению. Мы уверены, что продолжение этой работы станет важным шагом в улучшении качества жизни жителей Подмосковья и поможет развитию региона», — сказал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.

