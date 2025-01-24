В Подмосковье газифицируют по губернаторской программе ещё 70 населённых пунктов

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
70 населённых пунктов в 20 округах Московской области планируется газифицировать в 2025 году в рамках реализации губернаторской программы, для этого специалисты Мособлгаза построят около 300 километров газопроводов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
Отмечается, что газификация 70 населённых пунктов обеспечит доступ к централизованному газоснабжению 9,3 тыс. жителей Московской области.«В рамках губернаторской программы мы продолжаем масштабную работу по обеспечению жителей Московской области доступом к централизованному газоснабжению. Мы уверены, что продолжение этой работы станет важным шагом в улучшении качества жизни жителей Подмосковья и поможет развитию региона», — сказал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
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Лев Каштанов