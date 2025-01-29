В Подмосковье в 2024 году установили 176 зарядных станций для электромобилей

В 2024 году на территории Московской области установили рекордное число электрозарядных станций (ЭЗС): 176, в том числе 156 «быстрых» и 20 «медленных», установка ЭЗС в Подмосковье будет продолжаться, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.