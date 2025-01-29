В Подмосковье в 2024 году установили 176 зарядных станций для электромобилей

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
В 2024 году на территории Московской области установили рекордное число электрозарядных станций (ЭЗС): 176, в том числе 156 «быстрых» и 20 «медленных», установка ЭЗС в Подмосковье будет продолжаться, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Мы прогнозируем дальнейший рост спроса на электромобили и намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории Подмосковья», — заявил глава Минэнерго Московской области Сергей Воропанов.Он добавил, что в настоящее время в Подмосковье работает более 650 электрозарядных станций, что делает регион одним из лидеров России по созданию инфраструктуры для экологичного транспорта.
Карта подмосковных электрозарядных станций размещена на официальном сайте компании «Мособлэнерго», кроме того, информация об ЭЗС Подмосковья доступна на сервисе «Яндекс. Карты».
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Лев Каштанов