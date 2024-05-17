В Подмосковье с начала года профосмотры прошли около 500 тысяч детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 500 тысяч детей прошли бесплатные профилактические медицинские осмотры в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«С начала года профосмотры прошли уже почти 500 тысяч детей, что на 79 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.Он добавил, что для удобства маленьких пациентов и их родителей профилактический осмотр можно пройти не только в поликлинике, но и в школе, когда туда выезжают бригады врачей.
В министерстве напомнили, что все данные о прохождении и результатах профилактического медицинского осмотра поступят в личный кабинет родителей в течение 45 дней.
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