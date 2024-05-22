Выездная бригада подмосковных врачей с начала года осмотрела 4,5 тыс. детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Выездная бригада врачей НИКИ детства в этом году проверила здоровье почти 4,5 тыс. детей из разных городских округов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Медики разъезжают по региону в мобильном комплексе, оснащённом клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса. Состав бригады определяют исходя из потребностей каждого населённого пункта. Обычно на работу выезжают невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также врач ультразвуковой диагностики», – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что с начала 2024 года передвижная поликлиника совершила 55 выездов. По итогам осмотров в многопрофильный стационар НИКИ на углубленное обследование направили более 200 детей.
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Лора Луганская