В Подмосковье до июля 2025 года модернизируют около 900 контейнерных площадок

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области до июля будущего года обновят порядка 900 контейнерных площадок. Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.
На еженедельном заседании штаба главы городских округов рассказали руководству министерства о модернизации контейнерных площадок региона. Задача – обеспечить жителей инфраструктурой для сбора и утилизации отходов, в том числе увеличить количество тары для смешанных, сухих и крупногабаритных отходов.
По его словам, больше всего таких пунктов уже установили в Ленинском городском округе, Чехове и Коломне.
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«Модернизация контейнерных площадок включает два этапа, первый завершится в конце года. Всего до января обновим более 300 КП. А к июлю 2025 года на втором этап появится ещё более 600 обустроенных пунктов сбора ТКО. Они соответствуют всем стандартам программы, что позволит улучшить санитарное состояние территорий», – сказал Мурашов.
По его словам, больше всего таких пунктов уже установили в Ленинском городском округе, Чехове и Коломне.
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Лора Луганская