В Подмосковье до июля 2025 года модернизируют около 900 контейнерных площадок

2024 год обещает стать самым жарким годом на Земле за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 2023 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. По его словам, это связано природным феноменом Эль-Ниньо, который вызывает аномальный нагрев воды в экваториальной части Тихого океана и передачу тепла в атмосферу.