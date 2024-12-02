Похоронила мать, а её любовник отнял квартиру: как живёт дочь Началовой 18-летняя Вера Алдонина

Юлия Началова и Вера Алдонина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Развод родителей, известная крёстная и первые творческие шаги: как прошло детство Веры Алдониной
Вера Алдонина родилась 1 декабря 2006 года в звёздной семье исполнительницы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. С малых лет к единственной наследнице знаменитых родителей было приковано пристальное внимание, ведь появление на свет девочки стало настоящим чудом.
Юлия Началова долгое время слышала от врачей неутешительные диагнозы о том, что не сможет стать матерью. Бесплодие, о котором ей говорили, не оставляло шансов, и надежда на ребёнка постепенно угасала. Однако долгожданная беременность всё же наступила.
С первых дней своей жизни Вера росла в любви и заботе. Родители старались дать ей не только лучшее, но и привить правильные ценности. Конечно, рядом были и яркие фигуры — её крестной матерью стала сама Лариса Долина.
Детство Веры прошло не только в творческой и любящей атмосфере, но и в постоянных разъездах: пока Началова трудилась над записью своего музыкального альбома в Штатах, Алдонин оставался в Москве, играя за клуб. Вскоре брак знаменитостей оказался под серьезной угрозой: у Юлии начался новый роман. Когда Вере исполнилось пять лет, Началова и Алдонин приняли решение развестись, но при этом сохранить теплые отношения ради дочери.
«Не успела попрощаться с матерью»: Как юная Алдонина пережила болезнь и смерть Юлии Началовой
Вера Алдонина с детства знала, что её мама, Юлия Началова, борется с болезнями. Но певица никогда не драматизировала ситуацию и не хотела быть слабой на публике. Несмотря на подагру и диабет второго типа Юлия всегда оставалась сильной — ради себя, ради сцены и, главное, ради дочери. Однако никто не мог предположить, что звезда, зажигающая сердца миллионов людей, погаснет в 38 лет. А Алдонина в свои 12 лет потеряет самого близкого человека.
8 марта 2019 года Началову госпитализировали. Её состояние резко ухудшилось, и семье пришлось принять непростое решение: Вера улетела с одноклассниками в Лондон. Это была своего рода защита — чтобы девочка не видела маминых страданий и не мучилась переживаниями. Мама и дочь продолжали поддерживать связь по телефону. Юлия, как всегда, держалась бодро и убеждала дочку, что всё под контролем.
Ситуация оказалась куда серьёзнее, чем предполагали близкие и поклонники звезды. 16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась в больнице. Причинами смерти стали заражение крови и остановка сердца.
Вера узнала о случившемся по возвращении в Москву. В аэропорту её встретил отец, который и сообщил девочке о произошедшем. На похоронах Вера держалась удивительно стойко, ни разу не заплакав.
Суд с любовником матери за квартиру: Жизнь Веры Алдониной после смерти матери
После трагической смерти Юлии Началовой перед семьёй встал сложный вопрос: с кем будет жить Вера? Рядом, как и прежде, оказались те, кто мог поддержать — дедушка Виктор и бабушка Таисия Началовы. Именно они стали для Веры новым домом и опорой. Вера проводила много времени с бабушкой и дедушкой ещё при жизни матери, когда Юлия уезжала на гастроли. Поэтому её решение остаться с ними казалось естественным. Отец, Евгений Алдонин, предлагал дочке переехать к нему, однако девочка решительно сделала свой выбор. Примечательно, что на отношения с папой это никак не сказалось. Ежегодно они проводят вместе отдых.
Однако нашлись и те, кто решил нажиться на горе маленькой девочки. Так, бывший возлюбленный Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, стал судиться с Верой за квартиру. Дело в том, что Юлия заняла у него деньги, взамен переписала имущество. Мужчине удалось выиграть суд.
«"Бывший возлюбленный" — это не совсем точная формулировка. Мама любила этого человека. Почти семь лет мы были одной семьей. То, как он поступил с мамой во всех аспектах, должно остаться на его совести», — вспоминает Вера.
Творческий путь Веры Алдониной
Уже в 6 лет Вера начала свой творческий путь, вышла на сцену и спела с мамой «Колыбельную». Через два года она снялась в клипе Юлии на песню «Жди меня». Одним из самых запоминающихся моментов детства стало участие в шоу «Один в один!». Вера и Юлия выступали в образах Аллы Пугачёвой и Кристины Орбакайте, исполняя песню «А знаешь, всё ещё будет». Примечательно, что покойная Началова никогда не давила на Веру с выбором профессии, но уже тогда она видела дочку актрисой.
После смерти матери Веру настраивали, что она должна быть сильной. Поэтому девочка продолжила свой собственный творческий путь. Зрители были в восторге, когда в эфире шоу «Привет, Андрей!», приуроченному к 40 дням со смерти Юлии Началовой, появилась её 12-летняя дочь.
В том же году близкие друзья Юлии Началовой решили снять клип на главный хит певицы «Герой не моего романа», в нём снялась мечтающая о карьере актрисы Вера. Другие песни мамы она стала исполнять на школьных вечерах.
Многие отмечают, что Вера очень похожа на маму. От Началовой она унаследовала не только внешность, но и голос. Это стало ясно, когда девочка продемонстрировала свои вокальные данные в шоу «Дуэты».
Личная жизнь Веры Алдониной
Сегодня Вера активно ведёт социальные сети. Снимки наглядно демонстрируют, что девушка унаследовала от матери правильные черты лица, что регулярно отмечают преданные поклонники Началовой.
Кроме того, снимками Веры часто делится её мачеха, Ольга Алдонина, с которой Вера состоит в хороших отношениях. Ещё один близкий для Веры человек — это Лариса Долина. Певица не раз отмечала, что во всём готова помогать своей крестнице Вере. В прошлом году именно она заявила о том, что у Алдониной есть молодой человек. Выбор юной красавицы она целиком и полностью одобрила.
Вера Алдонина сейчас
В июле этого года Алдонина успешно окончила школу. Вопреки всем ожиданиям дочь Началовой решила не получать высшее музыкальное образование. Вместо этого она поступила на бюджет во ВГИК.
Кроме того, Алдонина планирует в ближайшее время съехать от бабушки и дедушки и начать самостоятельную жизнь. В одном из последних шоу, в котором выступала Вера, она вновь рассказывала о маме. По словам девушки, после смерти Юлии её жизнь разделилась на несколько частей, однако жить с этим она всё-таки научилась.
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