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Похоронила мать, а её любовник отнял квартиру: как живёт дочь Началовой 18-летняя Вера Алдонина

Дочь певицы Началовой Вера Алдонина отпраздновала 18-летие
Юлия Началова и Вера Алдонина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юлия Началова и Вера Алдонина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известие о смерти певицы Юлии Началовой буквально потрясло общественность. Все знали, что у нее подрастает дочь — Вера. Девочка была сильно привязана к матери, ведь её родители развелись, а у папы появилась новая семья.
О том, как сейчас живет 18-летняя дочь Юлии Началовой Вера Алдонина и как ей удалось пережить трагедию — в материале «Радио 1».

Развод родителей, известная крёстная и первые творческие шаги: как прошло детство Веры Алдониной




Вера Алдонина родилась 1 декабря 2006 года в звёздной семье исполнительницы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. С малых лет к единственной наследнице знаменитых родителей было приковано пристальное внимание, ведь появление на свет девочки стало настоящим чудом.

Юлия Началова долгое время слышала от врачей неутешительные диагнозы о том, что не сможет стать матерью. Бесплодие, о котором ей говорили, не оставляло шансов, и надежда на ребёнка постепенно угасала. Однако долгожданная беременность всё же наступила.

С первых дней своей жизни Вера росла в любви и заботе. Родители старались дать ей не только лучшее, но и привить правильные ценности. Конечно, рядом были и яркие фигуры — её крестной матерью стала сама Лариса Долина.

Евгений Алдонин и Юлия Началова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Детство Веры прошло не только в творческой и любящей атмосфере, но и в постоянных разъездах: пока Началова трудилась над записью своего музыкального альбома в Штатах, Алдонин оставался в Москве, играя за клуб. Вскоре брак знаменитостей оказался под серьезной угрозой: у Юлии начался новый роман. Когда Вере исполнилось пять лет, Началова и Алдонин приняли решение развестись, но при этом сохранить теплые отношения ради дочери.

«Не успела попрощаться с матерью»: Как юная Алдонина пережила болезнь и смерть Юлии Началовой


Вера Алдонина с детства знала, что её мама, Юлия Началова, борется с болезнями. Но певица никогда не драматизировала ситуацию и не хотела быть слабой на публике. Несмотря на подагру и диабет второго типа Юлия всегда оставалась сильной — ради себя, ради сцены и, главное, ради дочери. Однако никто не мог предположить, что звезда, зажигающая сердца миллионов людей, погаснет в 38 лет. А Алдонина в свои 12 лет потеряет самого близкого человека.

8 марта 2019 года Началову госпитализировали. Её состояние резко ухудшилось, и семье пришлось принять непростое решение: Вера улетела с одноклассниками в Лондон. Это была своего рода защита — чтобы девочка не видела маминых страданий и не мучилась переживаниями. Мама и дочь продолжали поддерживать связь по телефону. Юлия, как всегда, держалась бодро и убеждала дочку, что всё под контролем.

Ситуация оказалась куда серьёзнее, чем предполагали близкие и поклонники звезды. 16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась в больнице. Причинами смерти стали заражение крови и остановка сердца.

Вера узнала о случившемся по возвращении в Москву. В аэропорту её встретил отец, который и сообщил девочке о произошедшем. На похоронах Вера держалась удивительно стойко, ни разу не заплакав.

Суд с любовником матери за квартиру: Жизнь Веры Алдониной после смерти матери


После трагической смерти Юлии Началовой перед семьёй встал сложный вопрос: с кем будет жить Вера? Рядом, как и прежде, оказались те, кто мог поддержать — дедушка Виктор и бабушка Таисия Началовы. Именно они стали для Веры новым домом и опорой. Вера проводила много времени с бабушкой и дедушкой ещё при жизни матери, когда Юлия уезжала на гастроли. Поэтому её решение остаться с ними казалось естественным. Отец, Евгений Алдонин, предлагал дочке переехать к нему, однако девочка решительно сделала свой выбор. Примечательно, что на отношения с папой это никак не сказалось. Ежегодно они проводят вместе отдых.

Однако нашлись и те, кто решил нажиться на горе маленькой девочки. Так, бывший возлюбленный Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, стал судиться с Верой за квартиру. Дело в том, что Юлия заняла у него деньги, взамен переписала имущество. Мужчине удалось выиграть суд.

«"Бывший возлюбленный" — это не совсем точная формулировка. Мама любила этого человека. Почти семь лет мы были одной семьей. То, как он поступил с мамой во всех аспектах, должно остаться на его совести», — вспоминает Вера.

Творческий путь Веры Алдониной


Уже в 6 лет Вера начала свой творческий путь, вышла на сцену и спела с мамой «Колыбельную». Через два года она снялась в клипе Юлии на песню «Жди меня». Одним из самых запоминающихся моментов детства стало участие в шоу «Один в один!». Вера и Юлия выступали в образах Аллы Пугачёвой и Кристины Орбакайте, исполняя песню «А знаешь, всё ещё будет». Примечательно, что покойная Началова никогда не давила на Веру с выбором профессии, но уже тогда она видела дочку актрисой.

После смерти матери Веру настраивали, что она должна быть сильной. Поэтому девочка продолжила свой собственный творческий путь. Зрители были в восторге, когда в эфире шоу «Привет, Андрей!», приуроченному к 40 дням со смерти Юлии Началовой, появилась её 12-летняя дочь.

В том же году близкие друзья Юлии Началовой решили снять клип на главный хит певицы «Герой не моего романа», в нём снялась мечтающая о карьере актрисы Вера. Другие песни мамы она стала исполнять на школьных вечерах.

Вера Алдонина (Фото: соцсети Веры Алдониной)

Многие отмечают, что Вера очень похожа на маму. От Началовой она унаследовала не только внешность, но и голос. Это стало ясно, когда девочка продемонстрировала свои вокальные данные в шоу «Дуэты».

Личная жизнь Веры Алдониной


Сегодня Вера активно ведёт социальные сети. Снимки наглядно демонстрируют, что девушка унаследовала от матери правильные черты лица, что регулярно отмечают преданные поклонники Началовой.

Кроме того, снимками Веры часто делится её мачеха, Ольга Алдонина, с которой Вера состоит в хороших отношениях. Ещё один близкий для Веры человек — это Лариса Долина. Певица не раз отмечала, что во всём готова помогать своей крестнице Вере. В прошлом году именно она заявила о том, что у Алдониной есть молодой человек. Выбор юной красавицы она целиком и полностью одобрила.

Вера Алдонина сейчас


В июле этого года Алдонина успешно окончила школу. Вопреки всем ожиданиям дочь Началовой решила не получать высшее музыкальное образование. Вместо этого она поступила на бюджет во ВГИК.

Вера Алдонина (Фото: соцсети Веры Алдониной)

Кроме того, Алдонина планирует в ближайшее время съехать от бабушки и дедушки и начать самостоятельную жизнь. В одном из последних шоу, в котором выступала Вера, она вновь рассказывала о маме. По словам девушки, после смерти Юлии её жизнь разделилась на несколько частей, однако жить с этим она всё-таки научилась.

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#сын
Петросян подал в суд на дочь из-за многомиллионной квартиры
Mash: Петросян через суд пытается выписать из квартиры дочь от первого брака
02 декабря 2024, 14:31

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Евгений Петросян подал в суд на свою 56-летнюю дочь Викторину чтобы выписать ее из квартиры. Об этом рассказал telegram-канал Mash.
«Евгений Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака. Он хочет выписать 56-летнюю Викторину Петросян из московской квартиры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о квартире на Ростовской набережной стоимостью в 20 миллионов рублей. Площадь жилья равняется 34 квадратным метрам. В своем иске Петросян требует лишить дочери права на пользование помещением, а также снять ее с регистрационного учета. Первая бумага была развернута в суде из-за имеющихся ошибок.

Викторина является дочерью артиста от первого брака с балериной Беллой Кригер. На данный момент она проживает со своим мужем американцем в США.

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«Спит в парике»: что произошло с Аллой Пугачевой и как она вынуждена скрывать страшный недуг от молодого Галкина*
Стилист Александр Данилов: Алла Пугачева лысеет и вынуждена спать в парике
02 декабря 2024, 13:03

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Алла Пугачева сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем. Примадонна даже якобы использует парик, чтобы сохранить подобающий внешний вид. Стилист Александр Данилов раскрыл некоторые подробности о том, на какие уловки вынуждена идти певица, чтобы выглядеть привлекательной для своего молодого супруга. Подробности — в материале «Радио 1».

Алла Пугачева теряет волосы


После эмиграции из России Алла Пугачева редко выходит на публику. Согласно слухам, певица прибегает к различным приемам, чтобы выглядеть моложе. Источники из окружения певицы утверждают, что она вынуждена носить парик даже во время сна.

«Пока ей еще есть, на что крепить шиньон. Считаю, она встает за час до пробуждения мужа, чтобы быть для него симпатичной. Думаю, она и спит в парике, чтобы быстро с утра только почистить зубы, привести глаза в порядок и лечь обратно рядом с супругом. Примадонна будет накладывать этот шиньон, пока ходит», – заявил стилист Александр Данилов в беседе с изданием «Страсти».

Максим Галкин* и Алла Пугачева (Фото: соцсети)

По его словам, во время одной их съемок у примадонны едва не отпал клок накладных волос.

«Помню, еще до начала СВО корреспондент подснял ее на мероприятии и сказал: «Аллочка, у вас же сейчас отпадет прядь волос!» А она ответила: «Я старею — волосы летят», — рассказал Данилов.


Признания помощницы Аллы Пугачевой


Подруга и помощница Аллы Пугачевой Любовь Аксенова ранее рассказывала, что певица с молодости страдает от хронической подагры. На протяжении всей карьеры Пугачева выступала на каблуках, но из-за сильной боли ей приходилось делать перерывы, чтобы дать ногам отдохнуть.

«Мы заранее готовили холодную тряпку, обматывали ей ноги, и после этого она немного приходила в себя и снова выходила на сцену», — делилась Аксенова с «Московским комсомольцем».

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Любовь почти всегда была рядом с Аллой Борисовной и знала о ее проблемах со здоровьем. По ее словам, певица никогда не жалела себя во время выступлений, несмотря на невыносимую боль. С годами состояние ног лишь ухудшилось.

Уже после того, как Алла Пугачева покинула Россию, в Сети появилось видео, на котором 74-летняя артистка выходит из монастыря с сыном Гарри. Она еле передвигалась, и, похоже, каждое движение давалось ей с трудом. Поклонники певицы обратили внимание на ее уставший и болезненный внешний вид.

«Она еле передвигает ноги», «Как с ней может жить Галкин?* Он же еще молод, а она мумия», — писали комментаторы.

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*Признан иноагентом в РФ
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Газманов заинтересовался нейросетями для создания музыки
Газманов: нейросети не заменят настоящих композиторов
02 декабря 2024, 11:34

Олег Газманов (фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)

Народный артист России Олег Газманов считает, что нейросети не смогут заменить настоящих композиторов, так как искусственный интеллект не обладает разумом. Об этом он заявил на церемонии вручения XII Народной премии «Звезды Дорожного радио». При этом, по его словам, он заинтересован техническими возможностями данного инструмента.
«Я не думаю, что настоящих композиторов и творческих людей он вытеснит, потому что это не разум, это сочетание различных музыкальных стилей», — отметил артист в беседе с NEWS.ru.
Газманов добавил, что нейросети — это полезный инструмент, который может помочь избавиться от нудной работы. В качестве примера он назвал производство демо, когда исполнитель тратит много времени на его создание перед тем, как продемонстрировать аранжировщику, в то время как искусственный интеллект позволяет быстро подготавливать предварительные версии композиций.

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Проблемы с мимикой и дикцией: тайная возлюбленная Андрея Губина и подробности прогрессирующей болезни артиста

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Проблемы с мимикой и дикцией: тайная возлюбленная Андрея Губина и подробности прогрессирующей болезни артиста
01 декабря 2024, 17:58

Андрей Губин (Фото: скриншот передачи «Ты не поверишь»)

Исполнитель хитов «Девушки как звезды» и «Лиза» Андрей Губин не появлялся на большой сцене почти 20 лет. В августе этого года на фестивале «Новая волна» в Сочи Андрей Губин выступил перед публикой и у поклонников появилась надежда о возвращении звезды 90-х после многолетнего затишья. Однако, похоже, что ожидаемое возвращение снова откладывается, состояние российского певца резко ухудшилось. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Неизлечимый диагноз


Андрей Губин достиг наибольшей популярности в девяностые и начале двухтысячных, когда практически каждая его новая песня мгновенно становилась хитом, а в расписании гастролей не было свободного места. В 2005 году артист прекратил выпускать новые треки и проводить концерты, а после и вовсе исчез из мира шоу-бизнеса. Из-за недосыпания, переутомления и хронического стресса у Андрея Губина случились проблемы со здоровьем. Артисту был поставлен диагноз — левосторонняя прозопалгия лица. Губин испытывает постоянные боли в области головы.

Надежда на возвращение артиста


Андрей Губин (Фото: скриншот клипа «Девушки как звёзды»)


Андрей Губин проходил лечение в Германии и Израиле, обращался к китайской медицине и даже полежал в отделении депрессий психиатрической больницы. В феврале 2024 года Telegram-канал Shot писал, что Андрей Губин начал восстанавливаться и вскоре может вновь выйти на сцену. Согласно информации Shot, артист прошел полное медицинское обследование и результаты оказались обнадеживающими.

Этим летом певец прервал затворнический образ жизни и в первый раз за 20 лет вышел на сцену. На фестивале «Новая волна» артист был не один, а в сопровождении возлюбленной.

«Девушка тоже была на концерте, но она сидела в другом ряду и ее никто не видел. Что могу сказать, красивая девушка, у нас других не бывает», - рассказал певец в интервью Woman.ru.

После «Новой волны» с певцом встречался композитор Игорь Крутой. Игорь Яковлевич был исполнен надежд и верил, что Губин вскоре снова привлечет внимание широкой аудитории и вернется на сцену.

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Андрей Губин сообщил об ухудшении самочувствия


Состояние Андрея Губина значительно ухудшилось. В интервью с Telegram-каналом Mash музыкант сообщил, что у него постоянно испытываются боли в лице и теле, поэтому его возвращение на сцену пока откладывается. Также артист рассказал, что вынужден был отклонить множество предложений выступать на корпоративах за значительные гонорары. Имеющиеся у артиста заболевание начало прогрессировать, появились проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Недуг мешает Губину вернуться на сцену в этом году.

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Old money Villa: дачная соседка Ротару в Крыму отсудила у нее 28 квадратов земли
Mash: соседка Ротару по даче в Крыму отсудила у нее 28 квадратов земли
01 декабря 2024, 17:05

Фото: istockphoto/utah778

Дачная соседка исполнительницы Софии Ротару в Крыму отсудила у нее 28 «квадратов» земли, пишет Mash. Авторы публикации отметили, что недвижимость хотели продать за 65 миллионов рублей, когда Ротару уехала за границу.
При продаже выяснилось, что певица «откромсала» у соседки указанную площадь, в этом году «квадраты» отсудили.

Теперь сыну знаменитости Владимиру Евдокименко предстоит вновь выходить на сделку. Покупателя при этом найти сложно, а ценник заоблачный. По словам соседей, Ротару не видели там примерно десять лет, однако все в ухоженном состоянии.

Ранее сообщалось, что София Ротару переписала недвижимость на своего сына.

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«Потому что я папа»: Филипп Киркоров объявил о новом отцовстве и раскрыл связь с Мариной Федункив, родившей первенца в 53 года
Филипп Киркоров стал крестным отцом сына актрисы Марины Федункив
01 декабря 2024, 15:59

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

На презентации клипа к песне «Черная пантера» Филипп Киркоров признался, что снова стал отцом. Подробности читайте в материале «Радио 1».

29 ноября в кинотеатре «Художественный» прошла презентация нового клипа короля российской эстрады. Среди гостей на мероприятии присутствовали Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Валерия и Иосиф Пригожин, Игорь Крутой и другие. В череде звездных лиц была замечена Марина Федункив, которая месяц назад родила первенца.

Раскрыт очередной секрет Федункив


Филипп Киркоров появился перерд журналистами в обществе новоиспеченной мамы Федункив. Он пошутил, что ему все надоели с вопросами, поздравил ли он ее с рождением сына. Актриса поддержала Филиппа, со смехом намекнув, что папа он.

«Да! Может, потому что я папа крестный. Все вопросы только о тебе», — ответил Киркоров.

Таким образом, он дал понять как прессе, так и своим поклонникам, что крестил сына 53-летней Марины Федункив.


Марина Федункив (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Тайная беременность звезды шоу Comedy Woman


Еще в августе 2024 года журналисты писали о беременности Марины Федункив. Но актриса тщательно скрывала свое интересное положение, доказательств беременности СМИ так и не нашли. Представители артистки вообще отрицали факт беременности звезды. Поэтому рождение ребенка 53-летней Мариной Федункив было шоком для публики.

Больше месяца скрывала рождение и пол ребенка


Новый член семьи Федункив появился на свет еще в октябре и только 21 ноября звезда юмористических шоу поделилась новостью с публикой. Актриса также рассказала, что родила самостоятельно и не обращалась к услугам суррогатной матери. Федункив отметила, что роды состоялись в России и ее муж был рядом в этот важный момент.

Марина Федункив не собирается приостанавливать свою карьеру из-за рождения ребенка, но намерена более тщательно подходить к выбору проектов. Артистка уже начала посещать светские мероприятия несмотря на то, что сама кормит новорожденного грудью. Поэтому поклонники звезды могут смело надеяться на скорое возвращение любимой артистки на экраны TV.

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«Обещаю качественный секс»: Софья Синицына, заподозренная в романе с женатым Бондарчуком, раскрыла подробности личной жизни
01 декабря 2024, 12:58

Софья Синицына (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса театра и кино Софья Синицына обращает на себя внимание публики не только на сцене, но и в социальных сетях. В этот раз актриса решила искать спутника жизни на просторах интернета. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Софья Синицына известна публике по картинам «Магомаев», «Кухня-4», «Паук», «Цена иллюзий». В социальных сетях актрисы появился снимок с подписью «Свободна для свиданий». Тем не менее, не каждый сможет привлечь внимание Софьи — у нее есть довольно строгие требования к мужчине своей мечты.

«С вас: зарабатывать больше меня и щедрость, тотальная верность, возрастной ценз с 40 до бесконечности. С меня: отменное чувство юмора, качественный секс, перспектива красивых детей, контрамарки на премьеры. Овны, Львы, Стрельцы, Близнецы приветствуются, Девы нет», — пишет Софья.

Отношения с актером сериала «Кухня»


Никита Тарасов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Стоит отметить, что у Софьи Синицыной личная жизнь никогда не была монотонной. В 2014 году актриса начала отношения с Никитой Тарасовым. Пара познакомилась на съемках сериала «Кухня». Актер, исполнявший роль кондитера по имени Луи, был старше Софьи на 15 лет. Головокружительный роман не закончился ничем серьезным и возлюбленные расстались.

Родила от сына Табакова


Павел Табаков (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

В 2017 году Софью стали часто замечать в компании с Павлом Табаковым. Тогда пара не показывала своих отношений, однако в 2020 году актриса родила от Павла дочь по имени Мия. В том же году, еще до рождения ребенка Павел и Софья решили не продолжать отношения. У журналистов появилась версия, объясняющая странное поведение пары. В СМИ пишут, что Табаков не является отцом ребенка. Некоторые издания подозревали тайного миллиардера отцом Мии.

Любовь с бывшими мужем Гагариной


Дмитрий Исхаков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Весной 2023 года Софья Синицына шокировала публику свадебной фотосессией с бывшим мужем Полины Гагариной. Дмитрий Исхаков тоже был в числе возлюбленных Софьи. Только вот свадебная фотосессия была постановочной и отношения актрисы с креативным фотографом быстро закончились.

Развод Бондарчука с Андреевой


Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2024 году публика активно обсуждала роман Софьи Синицыной и Федора Бондарчука. Журналисты обвинили Софью в разладе отношений Бондарчука и Паулины Андреевой. Многие считают, что знаменитый режиссёр увлекся Синицыной во время съемок эротического сериала «Чистые».

Светские инсайдеры считают, что Софья может намеренно подогревать слухи о своей личной жизни, чтобы привлечь к себе внимание. Стоит отметить, что актриса уже имеет репутацию главной роковой женщины отечественного кино. Ясно одно, красивая талантливая актриса пока не нашла своего счастья, но мы все уверены, что оно ждет Софью впереди.

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#актриса
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У звезды сериалов «Граница» и «Каменская» Симонова нашли поражение сердца после жалобы на кашель
SHOT: У звезды «Границы» Симонова диагностировали гипертонию с поражением сердца
01 декабря 2024, 09:45

Владимир Симонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

У звезды сериалов «Граница. Таёжный роман» и «Каменская» Владимира Симонова обнаружена гипертоническая болезнь. У актера высокий риск инфаркта или остановки сердца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
64-летний артист обратился к врачам с жалобой на кашель. В процессе обследований медики диагностировали у него гипертонию с поражением сердца: нарушена работа сердечно-сосудистой системы из-за высокого давления и суженных сосудов.

По данным источника, болезнь опасна тем, что высок риск инсульта или внезапной остановки сердца. Несмотря на состояние здоровья, Симонов продолжает заниматься творческой деятельностью — 21 декабря он сыграет в постановке «Ветер шумит в тополях».

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София Ротару переписала на сына дом и трёхэтажный отель в Крыму, которые пыталась продать
Mash: София Ротару переписала на сына дом и трёхэтажный отель в Крыму
01 декабря 2024, 09:18

София Ротару (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Следом за квартирой певица София Ротару переписала на сына дом и трёхэтажный отель в Крыму, которые пыталась продать за 3 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Дом исполнительницы находится в поселке городского типа Никита. Он был куплен ещё в 1970-х годах. Однако после 2014 года Ротару перестала бывать там.

Отель расположен на набережной Ялты, в историческом доме XIX века. Общая площадь с землёй под ним составляет 2041,5 квадрата.

Несколько лет назад певица пыталась продать гостиницу за 2,24 млрд рублей. С тех пор она закрыта. Как и квартира, которую Ротару также хотела продать за 65 млн рублей, однако через время она переписала ее на сына.

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