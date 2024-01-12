Два трупа обнаружили на заброшенной даче Сталина в Мытищах

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На заброшенной даче Иосифа Сталина, которая находится в подмосковных Мытищах, обнаружены два трупа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, мертвыми обнаружены бывший охранник здания и его друг. Причины их смерти пока не известны.
Напомним, в сентябре прошлого года усадьбу, где Сталин жил в 1930-х годах, выкупила краснодарская компания «Консалтинг и право». Стоимость дачи составила продали 403,5 млн рублей.
12 января на востоке Москвы также нашли труп женщины в строительном мешке. Там она пролежала не менее двух суток. По предварительным данным, 9 у нее было свидание с мужчиной, который назначил первую встречу в подвале многоквартирного дома. Сейчас его разыскивает полиция.
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Напомним, в сентябре прошлого года усадьбу, где Сталин жил в 1930-х годах, выкупила краснодарская компания «Консалтинг и право». Стоимость дачи составила продали 403,5 млн рублей.
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Элина Позднякова