В Абу-Даби Су-35С мастерски взлетели на расстоянии вытянутой руки

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Военные летчики, которые сопровождали борт номер один во время визита Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, показали пилотажное мастерство.
Минобороны опубликовало видео того, как взлетают лётчики. В ролике демонстрируется подготовка президентского Ил-96 и истребителей к полёту. Затем показали взлет звена из трех Су-35С в максимально тесной группе. Расстояние между машинами вовремя разбега по полосе и отрыва от земли равнялось не более нескольким метрам. Создавалось впечатление, что самолеты находятся друг от друга на расстоянии вытянутой руки.
По информации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, борт номер один с Путиным на всем протяжении маршрута в ОАЭ сопровождали отечественные истребители Су-35С.
Пескову неизвестно, будет ли встречаться Владимир Путин с пилотами этих истребителей, так как президентский борт и военные самолёты приземляются в разных местах.
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По информации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, борт номер один с Путиным на всем протяжении маршрута в ОАЭ сопровождали отечественные истребители Су-35С.
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Мария Фирсова