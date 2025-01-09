В Адыгее и Краснодарском крае объявили лавинную опасность

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В Краснодарском крае и Республике Адыгея в горах прогнозируется высокий уровень опасности схода лавин. Из-за этого в регионах объявлено штормовое предупреждение.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю. По прогнозам синоптиков, сейсмологов и метеорологов, опасность схода лавин сохранится до вечера 12 января. Речь идёт о горной местности на высотах более 1,5 тысячи метров.
В МЧС отметили, что возможные сходы лавин легко могут перерасти в категорию опасных природных явлений. Спасатели обратились к местным жителям соблюдать необходимые меры предосторожности и без крайней надобности не отправляться в горы, особенно в снегопад и ветренную погоду.
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