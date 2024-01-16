Под лавиной в Мурманской области погиб миллиардер Андрей Годунов

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Российский миллиардер Андрей Годунов погиб при сходе лавины в Мурманской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Годунов был основателем фирмы NBCOM Group, которая занималась продажей и ремонтом техники Apple. В 2023 году его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда рублей.
По информации Baza, 48-летний предприниматель отправился в походе на снегоходе в составе незарегистрированной группы туристов. Внезапно на маршрут, по которому передвигались туристы, сошла лавина.
Вместе с Годуновым под лавину попал и его 54-летний бизнес-партёр Игорь Слонский. Трупы мужчин обнаружили 8 января неподалёку от ущелья Рамзай на горе Петрелиус.
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По информации Baza, 48-летний предприниматель отправился в походе на снегоходе в составе незарегистрированной группы туристов. Внезапно на маршрут, по которому передвигались туристы, сошла лавина.
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Евгения Парфентьева