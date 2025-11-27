Достижения.рф

В Адлере поймали злоумышленника, похитившего у ребёнка смартфон стоимостью 40 тыс. рублей

В Адлере задержали мужчину, укравшего телефон у ребёнка на детской площадке
Фото: Istock / BLACK_FACTORY

В Адлере сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 23-летнего местного жителя, который похитил смартфон стоимостью 40 тысяч рублей с детской площадки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».



Ребёнок ненадолго оставил телефон на лавочке и ушёл играть, чем и воспользовался злоумышленник. Забрав гаджет, он сразу направился в ломбард, однако сотрудница комиссионного магазина проявила бдительность и отказалась принимать устройство, заподозрив кражу.

Полиции потребовалось совсем немного времени, чтобы вычислить похитителя по камерам видеонаблюдения и задержать его. Смартфон изъяли и вернули владельцам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), предусматривающее до пяти лет лишения свободы.

Софья Метелева

