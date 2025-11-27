В Адлере поймали злоумышленника, похитившего у ребёнка смартфон стоимостью 40 тыс. рублей

27 ноября 2025, 18:06

В Адлере задержали мужчину, укравшего телефон у ребёнка на детской площадке

Фото: Istock / BLACK_FACTORY

В Адлере сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 23-летнего местного жителя, который похитил смартфон стоимостью 40 тысяч рублей с детской площадки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».