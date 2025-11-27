Иностранцы изнасиловали россиянку, задушили и бросили в яме

27 ноября 2025, 17:15

Азербайджанцы предстанут перед судом за изнасилование и убийство россиянки

Фото: Istock/Motortion

В Азербайджане будут судить местных жителей по делу об изнасиловании и убийстве гражданки России. Информацию об этом распространил портал Oxu.Az.