Иностранцы изнасиловали россиянку, задушили и бросили в яме
В Азербайджане будут судить местных жителей по делу об изнасиловании и убийстве гражданки России. Информацию об этом распространил портал Oxu.Az.
Преступление совершили на территории Татарстана в 2013 году, однако уголовное обвинение двум мужчинам выдвинули только сейчас. По версии следствия, обвиняемые изнасиловали женщину, а затем задушили её, чтобы скрыть преступление. Для сокрытия следов злоумышленники закопали тело в заранее подготовленной яме.
По имеющимся сведениям, женщина знала обоих подсудимых, но точный характер их отношений не установлен. Оба фигуранта отвечают по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая статью об убийстве, которое группа лиц совершила за пределами Азербайджана.
Подозреваемые сейчас находятся под арестом. Первое судебное заседание назначили на 17 декабря. В ходе процесса суд планирует заслушать показания обвиняемых.
