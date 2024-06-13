Глава округа Пушкинский передал квадрокоптер для бойцов в зоне СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
Глава округа Пушкинский Макси Красноцветов передал волонтерам квадрокоптер для бойцов в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с активистами «Единой России» пообщался с руководителем группы «Ивантеевка. Неравнодушные Z» Ольгой Астраханцевой и её коллегами.
Также волонтеры планируют передать нашим бойцам большую партию РЭБов.
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«Передали волонтёрам квадрокоптер DJI Mavic 3 Classic, который совсем скоро будет выполнять задачи в одном из боевых подразделений. Уже завтра очередная партия гуманитарной помощи, весом около пятнадцати тонн, отправится в зону СВО. Это генераторы, автозапчасти, маскировочные сети, медикаменты, рабочие инструменты и многое другое», — подчеркнул глава округа Максим Красноцветов.
Также волонтеры планируют передать нашим бойцам большую партию РЭБов.
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Мира Полтева