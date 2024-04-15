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В Наро-Фоминском округе ликвидировали опасно нависшие над дорогой деревья

15 апреля 2024, 17:54
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Аварийные деревья, нависающие над дорогой у садоводческого товарищества «Меркурий — Дененёво» в Наро-Фоминском городском округе, ликвидировали работники местного филиала Мособллеса по просьбе жителей, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.


«Эти деревья, растущие на территории лесного фонда, в любой момент могли упасть на дорогу, по которой проезжают машины и ходят люди. Поэтому сотрудники лесничества выехали на место, распилили представляющие опасность деревья и сложили ветви и части стволов в поленницы для естественного перегнивания», — говорится в сообщении.
В региональном Комлесхозе также подчеркнули, что рубить такие деревья самостоятельно нельзя: это опасно и незаконно. Штраф за нелегальную вырубку деревьев составляет до 5 тысяч рублей для физических лиц и до полумиллиона рублей — для юридических. Кроме того, если ущерб, нанесённый лесу, составит более 5 тысяч рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.

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Блогера Дмитрия Портнягина судят за неуплату налогов
Блогера Дмитрия Портнягина доставили в Тверской суд Москвы
15 апреля 2024, 18:29

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Блогера Дмитрия Портнягина доставили в Тверской суд Москвы, где ему изберут меру пресечения по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
Ранее следственный комитет установил, что блогер и его супруга с 2018 по 2020 годы не выплатили налоги на сумму 124 миллиона рублей. Более 91 миллиона из них они перевели на счета третьих лиц. Кроме того, образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов.

Отмечается, что Портнягина задержали в пятницу в Ростовской области. Блогер находился в зоне СВО, когда в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что российский «Ашан» заподозрили в неуплате налогов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Часть поля ушла под землю в Ростовской области
В Ростовской области провалился участок сельскохозяйственного поля
15 апреля 2024, 17:49

Фото: istockphoto/Conny Pokorny

В Гуково-Гнилушевском сельском поселении Ростовской области провалился участок земли, об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
Позже информацию подтвердили в администрации Красносулинского района.

Власти региона рассказали, что в настоящее время провал засыпан и не представляет никакой опасности. О причинах появления подземной полости ничего не известно.

Огромный кратер посреди поля сельскохозяйственного назначения заметил местный житель. Глубина дыры не менее 15 метров. Очевидец рассказал, что кратер образовался на ровном месте. Каких-либо шахт в этом месте не расположено.

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#ростовская область
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#поле
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После избиения двумя полицейскими жителя Шатуры возбудили уголовное дело
15 апреля 2024, 17:33

Фото: пресс-служба ГУ СКР по МО

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено после избиения мужчины полицейскими в Шатуре. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По информации об избиении в городе Шатуре сотрудниками МВД мужчины следственный отдел по городу Егорьевску ГСУ Следственного комитета России по Московской области возбудил уголовное дело. Его будут расследовать по статье о превышении должностных полномочий. Следствие установило личности потерпевшего и полицейских», – рассказали в управлении.
Там добавили, что в ближайшее время сотрудников правоохранительных органов доставят в следственный отдел и проведут их допрос.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором двое полицейских избивают лежащего на тротуаре мужчину, после чего бросают его у подъезда и уезжают на служебном автомобиле.

Как сказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, теперь полицейских уволят из органов внутренних. Они понесут наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности

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Мужчина из ревности поджёг кровать, на которой спали его жена и друг
Shot: Семейная пара из Удмуртии погибла в пожаре, который устроил сам супруг
15 апреля 2024, 16:07

Фото: iStock/photovova

Семейная пара из Удмуртии погибла в пожаре, который устроил сам супруг. Мужчина из ревности поджёг кровать, на которой застал спящими своих жену и друга. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
По данным канала, в субботу в городе Глазове Алексей пришел в гости к своим друзьям, Светлане и Андрею. Отмечается, что они выпивали спиртные напитки, после чего уснули.

По неизвестным причинам получилось так, что друг уснул со Светланой на одной кровати, а Андрей в соседней комнате. Глава семьи проснулся первым и увидел, что его жена спит вместе с Алексеем. От ревности он поджёг кровать.

У Алексея получилось спастись. Он проснулся и быстро выбежал из квартиры. Супруги остались внутри и оба погибли. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

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#ск
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«Пропал слух»: в Самаре задержали подростка, избившего девочку-инвалида на остановке
15 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/Fedorovekb

В Самаре задержан несовершеннолетний, избивший девочку-инвалида. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
16-летний житель Самары напал на девочку-инвалида в конце марта 2024 года. После избиения, у девушки частично пропал слух. Мать пострадавшей обратилась с заявлением в полицию. После этого молодой человек начал звонить ей с угрозами.

Причина, по которой подросток применил насилие к инвалиду неизвестна. В ведомстве отметили, что самарец подошел к девушке не один, а в составе группы подростков.

В настоящее время решается вопрос об избрании несовершеннолетнему меры пресечения.

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#инвалиды
#самарская область
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Избивших мужчину шатурских полицейских обещали уволить из органов
15 апреля 2024, 15:23

Фото и видео: ГУ МВД России по МО

Шатурские полицейские, которые минувшим вечером избили на улице мужчину, будут уволены из органов. А их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главном управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В ходе мониторинга СМИ и интернета сотрудники МВД Подмосковья выявили видеозапись, на которой сотрудники правоохранительных органов наносят побои мужчине в Шатуре. По факту ЧП руководство подмосковного главка МВД назначило служебную проверку. Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», – заявила Петрова.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждалось, полицейские избивают мужчину, бросают его у подъезда дома и уезжают на служебной машине. Как заявил замглавы администрации городского округа Шатура Владимир Широков, личности полицейских уже установлены. Проводится проверка.


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#московская область
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Режиссер Доброхотов попал в больницу с ножевыми ранениями живота, руки и пальцев
15 апреля 2024, 15:17

Фото: Istockphoto/showcake

В Москве кинорежиссёр Родион Доброхотов попал в больницу с ножевыми ранениями. Мужчина утверждает, что просто упал на нож. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
Накануне вечером кинорежиссёр Родион Доброхотов вместе с девушкой находился у себя дома. По данным канала, около одиннадцати вечера он вышел в подъезд покурить, а вернулся спустя час и весь в крови.

Девушке и медикам Доброхотов сказал, что сам упал на нож и порезал себя. Врачи его госпитализировали. В больнице мужчине диагностировали колото-резаные раны живота, правой руки и пальцев. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Родион Доброхотов учился во ВГИКе, на режиссёрском отделении. В 2010-м году снялся в сериале «Супруги». В 2019-м — вышла короткометражка «Космонавт Петров», где Доброхотов был сценаристом и режиссёром.

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В Дагестане мигрант пытался застрелить директора птицефабрики
15 апреля 2024, 14:04

Фото: istockphoto/IndiaUniform

Гражданин Таджикистана подозревается в покушении на убийство управляющего птицефабрикой в дагестанском Хасавюрте. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
Как установили следователи, 21-летний мигрант зашёл в помещение, где находился руководитель предприятия. Было известно, что работник испытывал к управляющему сильную личную неприязнь, передаёт пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан. Увидев на стене ружьё, мужчина схватил его, зарядил и произвёл не менее четырёх выстрелов. Одна из пуль попала в потерпевшего.

Мигрант работал на этой же птицефабрике. В ходе расследования уголовного дела правоохранители провели обыск в доме у подозреваемого. Также были опрошены сотрудники отдела по вопросам миграции. Продолжается сбор улик с целью закрепления доказательной базы.

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Суд приговорил экс-руководителя Merlion к 22 годам колонии за аферы
Экс-гендиректора Merlion Симоненко приговорили к 22 годам колонии
15 апреля 2024, 13:40

Фото: iStock/blinow61

Бывший гендиректор компании Merlion Вячеслав Симоненко приговорен к 22 годам лишения свободы за совершенные аферы. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Хорошевский суд Москвы определил, что наказание фигурант будет отбывать в колонии строгого режима.

При этом сторона обвинения настаивала на 24-х годах заключения.

Также Симоненко будет обязан выплатить штраф четырем пострадавшим по делу.

Напомним, компания Merlion является одним из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники и мебели. Ее бывший руководитель Симоненко входил в состав ОПГ, которая занималась подлогом и фальсификацией документов, хищением средств, заведомо ложным доносом о совершении преступлений с целью обогащения.

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