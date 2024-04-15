В Наро-Фоминском округе ликвидировали опасно нависшие над дорогой деревья

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Аварийные деревья, нависающие над дорогой у садоводческого товарищества «Меркурий — Дененёво» в Наро-Фоминском городском округе, ликвидировали работники местного филиала Мособллеса по просьбе жителей, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Эти деревья, растущие на территории лесного фонда, в любой момент могли упасть на дорогу, по которой проезжают машины и ходят люди. Поэтому сотрудники лесничества выехали на место, распилили представляющие опасность деревья и сложили ветви и части стволов в поленницы для естественного перегнивания», — говорится в сообщении.В региональном Комлесхозе также подчеркнули, что рубить такие деревья самостоятельно нельзя: это опасно и незаконно. Штраф за нелегальную вырубку деревьев составляет до 5 тысяч рублей для физических лиц и до полумиллиона рублей — для юридических. Кроме того, если ущерб, нанесённый лесу, составит более 5 тысяч рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.
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