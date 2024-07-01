В аэрации воздуха в Подмосковье задействовали около 300 поливальных машин

В Ростове состоялся местный конкурс супермоделей. Участницы дефиле, среди которых по данным Readovka были также школьницы от 13 лет, выступили для зрителей в одном лишь нижнем белье. При этом само мероприятие организовали под открытым небом и для всех желающих.