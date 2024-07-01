В аэрации воздуха в Подмосковье задействовали около 300 поливальных машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Около 300 поливомоечных машин используется для аэрации воздуха на дорогах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Порядка 300 единиц специальной техники сегодня поливают около семи тысяч километров муниципальных и региональных дорог в 305 городах и других населённых пунктах Подмосковья», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что из-за установившейся в столичном регионе жаркой погоды аэрация будет проводится и в другие дни.
В министерстве отметили, что аэрация убирает пыль с дорог и помогает охладить проезжую часть, что защищает асфальтовое покрытие от возможной деформации из-за длительного перегрева.
Аэрация на дорогах Московской области проводилась и на прошлой неделе.
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