В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты

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Ограничения на полеты воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты. Об этом проинформировала Росавиация.
Согласно информации ведомства, соответствующие ограничения сняли в 8:30 мск. В период действия ограничений два воздушных судна, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.
Напомним, они вводились «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
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