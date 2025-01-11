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В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 8:30 сняли ограничения на полеты
Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

Ограничения на полеты воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты. Об этом проинформировала Росавиация.


Согласно информации ведомства, соответствующие ограничения сняли в 8:30 мск. В период действия ограничений два воздушных судна, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

Напомним, они вводились «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

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#росавиация
В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты
Ограничения на полеты введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска
11 января 2025, 08:27

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения введены в субботу утром, 11 января, в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Об этом сообщила Росавиация.
Уточняется, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным ведомства, аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.

Согласно предварительной информации, в настоящее время сохраняется угроза атаки беспилотников.

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#ограничения
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Марк Цукерберг «переобулся» после выборов США и доказал либеральную диктатуру
Сенатор Пушков: слова Цукерберга доказывают либеральную диктатуру в США
11 января 2025, 06:37

Фото: iStock/rarrarorro

Откровения основателя Meta* Марка Цукерберга о давлении со стороны американских властей подтверждают существование либеральной диктатуры в США, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Такое мнение он высказал в своём Telegram-канале.
Сенатор Пушков сделал заявление после жалобы Цукерберга на то, что Белый дом заставляет его удалить мем про ковид. Глава компании также признал, что после победы Трампа на выборах 2016 года и брексита Великобритании демократы США заговорили о политической цензуре и необходимости ограничить определенные темы. Слова Цукерберга ранее передавало западное издание Variety.

«Откровения Цукерберга, начавшего «переобуваться», как только он понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорит о «свободе слова» в США при администрации демократов. Цукерберг, «переметнувшийся» на сторону Трампа, подтверждает то, о чем многие знали или догадывались. А именно, что в СМИ США царила и во многом продолжает царить либеральная диктатура», — сказал Пушков.
При этом в Европе дела положение дел не лучше.

Пушков также обратил внимание на то, что Цукерберг сообщил о давлении на компанию Meta* в вопросах модерации контента. В последние месяцы предприниматель не раз говорил о падении доверия к традиционным СМИ и пересмотре их роли в обществе.

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*признана экстремистской организацией и запрещен в РФ
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Стал известен точный размер индексации социальных пенсий
Депутат Чаплин: с апреля 2025 года социальные пенсии проиндексируют на 14,75%
11 января 2025, 05:58

Фото: iStock/Thanmano

В России с апреля 2025 года ожидается повышение социальных пенсий на 14,75%. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, представляющий партию «Единая Россия». Согласно предоставленной информации, увеличение коснется всех получателей социальной пенсии.
«С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%», — сказал Чаплин РИА Новости.
Депутат отметил, что в результате индексации средний размер социальной пенсии к концу 2025 года составит 15 456 рублей. Это решение направлено на улучшение финансового положения граждан.

Ранее «Радио 1» передавало, что в 2025 году изменяются условия выхода на пенсию из-за пенсионной реформы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#пенсии
#единая россия
#никита чаплин
#пенсионеры
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Телеканалу «ТВ Центр» грозит многомиллионный штраф за пропаганду ЛГБТ*
«ТВ Центр» обвинили в пропаганде ЛГБТ* и за это канал ждет штраф на 4 млн рублей
11 января 2025, 05:02

Фото: iStock/utah778

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении телеканала «ТВ Центр». Как следует из судебной картотеки, протокол составлен по статье, связанной с пропагандой ЛГБТ*, предполагающей распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних.
Согласно статье 6.21.2 КоАП РФ, телеканалу грозит административный штраф до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток, пишет ТАСС.

Протокол касается распространения информации, которая может демонстрировать нетрадиционные сексуальные отношения или побуждать несовершеннолетних к смене пола.

На данный момент решение о дате судебного заседания по данному делу не принято.

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#суд
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#лгбт
#рф
#телевидение
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Times: в Британии в день умирает около 50 человек из-за ожидания в больницах
11 января 2025, 03:25

Фото: iStock/globalmoments

Около 50 человек ежедневно умирают в Великобритании из-за задержек в оказании медицинской помощи. Как сообщает издание Times, больницы не справляются с сезонным наплывом пациентов.
Основные проблемы связаны с перегрузкой отделений неотложной помощи, где время ожидания может достигать 50 часов.

В декабре 2024 года почти 167 тысяч человек ждали помощи более 12 часов. Анализ данных показал, что избыточные смерти из-за задержек выросли до 16 тысяч за год. Это катастрофические показатели, подчеркивающие глубину кризиса в системе здравоохранения страны.

Ранее Times писало о критической нехватке коек в больницах и жалобах пациентов, которым приходится ждать помощи в коридорах или даже в машинах скорой помощи. Проблема обостряется сезонным ростом случаев гриппа и других вирусных заболеваний.

Министр здравоохранения Уэс Стритинг выразил сожаление и глубокий стыд по поводу ситуации в системе здравоохранения. В частности, он отметил, что такие условия недопустимы для пациентов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

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TikTok резко засбоил в РФ: тысячи жалоб от пользователей
TikTok дал сбой в России, набралось более 5 тыс. жалоб от пользователей
11 января 2025, 01:08

Фото: скриншот с сайта downdetector.su

Пользователи в России столкнулись со сбоями в работе популярной социальной сети TikTok. Согласно данным сервиса Downdetector, в ночь с 10 на 11 января было зарегистрировано почти 6 тысяч жалоб. Основные проблемы связаны с загрузкой ленты рекомендованных видеороликов и фотографий.
TikTok является одной из самых популярных социальных сетей в России.

В ТАСС также подтвердили, что сервис работает нестабильно: многие пользователи не могут получить доступ к контенту. На данный момент неизвестно, что стало причиной сбоев, однако такие проблемы вызывают значительное недовольство среди аудитории платформы.

Ближе к часу ночи (по мск) количество жалоб пошло на спад.

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Крупнейший в Подмосковье физкультурно-оздоровительный комплекс готов к открытию
10 января 2025, 22:53

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Главгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Реутове. В нём будет располагаться самый большой фитнес-клуб Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
На всех этапах застройщика – компанию ООО «Фитнес» – сопровождали менеджеры Центра содействия строительству при правительстве Московской области.
«В трёхэтажном здании площадью более 14,5 тыс. кв. м. оборудовали спортзалы, буфеты, раздевалки, душевые, тренерские, комнаты отдыха и VIP-зону. В муниципальную собственность передадут большой многофункциональный зал, где смогут заниматься около 500 воспитанниц спортшколы художественной гимнастики. В остальных помещениях ФОКа откроют самый большой в области фитнес-клуб», – рассказали в ведомстве.
Для посетителей оборудовали восемь бассейнов, три из которых - под открытым небом. Два будут работать круглый год. Особенностью ФОКа станет термальный комплекс с финской сауной, русской, японской и можжевеловой банями, а также хамамом. На территории комплекса предусмотрена парковка на 100 автомобилей.

По данным подмосковного Главгосстройнадзора, инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей. Благодаря возведению ФОКа будет создано 200 рабочих мест.

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#главгосстройнадзор мо
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Школа Котельников вошла в пилотный проект по профилактике детской травли
10 января 2025, 22:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Котельниковская средняя общеобразовательная школа №2 стала участником пилотного проекта по профилактике травли среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьёва в тестовом режиме запущен чат-бот «Бесконфликтная школа». В рекреационных зонах школы разместили QR-коды, которые дети могут отсканировать, чтобы сообщить о случаях травли. Вся информация из бота будет оперативно передана в аппарат областного детского правозащитника Ксении Мишоновой, где будет проверяться и обрабатываться вместе с психологами, педагогами и медиаторами», – отметили в администрации.
QR-код в каждой школе является уникальным, поэтому нужно сканировать его именно в своей образовательной организации.

Ранее Мишонова объявила, что, помимо Котельников, сервис в тестовом режиме доступен в школах Химкок, Красногорска и Балашихи.

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Стала известна стоимость одного пенсионного балла в 2025 году
Сенатор Епифанова: стоимость пенсионного балла в 2025 году составит 60,5 тысяч
10 января 2025, 22:35

Фото: iStock/Inside Creative House

Стоимость одного пенсионного балла в 2025 году составит порядка 60,5 тысяч рублей, по такой цене их можно будет докупить при нехватке страхового стажа или пенсионных баллов. Об этом заявила российский сенатор Ольга Епифанова. По ее мнению, не имеет смысла покупать больше одного-двух баллов.
При этом стоимость одного балла в пенсии — 142,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 8728,73 рубля. Таким образом, если человек накопил около 100 баллов, то с учетом фиксированной выплаты его пенсия составит порядка 23 тысяч рублей.
«Во-первых, каждый год можно купить только определенное число баллов. Во-вторых, надо быть готовыми к тому, что стоит это недешево, поскольку сумма рассчитывается как 22% от минимального размера оплаты труда и вместе с МРОТ ежегодно растет», — отметила сенатор в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил другие изменения 2025 года — порядок выдачи больничных. В разговоре с RT парламентарий пояснил, что суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, вызванной заболеваниями, планируется снизить на 15% к 2030 году ради принятия населением активного образа жизни.
«Запланировано активное продвижение регулярных медицинских осмотров и диспансеризации, а также популяризация физической культуры и спорта в обществе. Регулярная физическая активность будет стимулироваться на всех уровнях», — рассказал Чаплин.
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