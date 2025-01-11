В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты

Пользователи в России столкнулись со сбоями в работе популярной социальной сети TikTok. Согласно данным сервиса Downdetector, в ночь с 10 на 11 января было зарегистрировано почти 6 тысяч жалоб. Основные проблемы связаны с загрузкой ленты рекомендованных видеороликов и фотографий.