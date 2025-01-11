В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты

Фото: iStock/Chalabala
Временные ограничения введены в субботу утром, 11 января, в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Об этом сообщила Росавиация.
Уточняется, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным ведомства, аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.
Согласно предварительной информации, в настоящее время сохраняется угроза атаки беспилотников.
Читайте также:
Случилась масштабная атака БПЛА ВСУ на Краснодарский край
В Тамбовской области после атаки БПЛА ВСУ пострадали не менее 3 человек
Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников
Екатерина Коршунова