Самолет рейса Петербург-Самарканд готовится экстренно сесть во «Внуково»

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Пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Самарканд, экстренно садится в московском «Внуково». Об этом сообщили в экстренных службах.
Согласно предварительной информации Telegram-канала SHOT, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность. Воздушное судно вылетело из Петербурга около 12 часов дня, сейчас он заходит на второй круг.
Иные подробности уточняются.
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