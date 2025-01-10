Смертельная авиакатастрофа в Бразилии: бизнесджет рухнул на пляж и взорвался

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В бразильском городе Убатуба произошла авиакатастрофа: частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался на пляже Прайя-ду-Крузейро. В результате инцидента погиб пилот, а четверо пассажиров, включая двоих детей, были спасены. Еще несколько человек пострадало, сообщает G1.
По предварительной информации, бизнесджет Citation 525, вылетевший из аэропорта Минейрос в Гоясе, пытался приземлиться в муниципалитете на побережье Сан-Паулу. Плохие погодные условия и мокрая от дождя ВПП могли стать причиной катастрофы.
На опубликованных Telegram-канале SHOT кадрах видно, как самолет на большой скорости пересек проезжую часть, после чего взорвался на пляже. Среди пострадавших оказались как пассажиры воздушного судна (5 человек, включая пилота), так и отдыхающие на пляже.
Очевидцы помогали вытаскивать пострадавших из-под обломков самолета.
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На опубликованных Telegram-канале SHOT кадрах видно, как самолет на большой скорости пересек проезжую часть, после чего взорвался на пляже. Среди пострадавших оказались как пассажиры воздушного судна (5 человек, включая пилота), так и отдыхающие на пляже.
Очевидцы помогали вытаскивать пострадавших из-под обломков самолета.
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Мария Моисеева