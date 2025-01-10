Смертельная авиакатастрофа в Бразилии: бизнесджет рухнул на пляж и взорвался

В бразильском городе Убатуба произошла авиакатастрофа: частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался на пляже Прайя-ду-Крузейро. В результате инцидента погиб пилот, а четверо пассажиров, включая двоих детей, были спасены. Еще несколько человек пострадало, сообщает G1.