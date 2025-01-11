Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников

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Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 31 дрон ликвидирован над акваторией Черного моря, по 16 беспилотников сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 14 — над акваторией Азовского моря, 4 — над Белгородской областью, два — над Тамбовской областью и по одному — над территориями Республики Крым и Курской области. Иные подробности в Минобороны России не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова