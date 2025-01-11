Случилась масштабная атака БПЛА ВСУ на Краснодарский край

Фото: iStock/Chesky_W
В ночь с 10 на 11 января Вооруженные силы Украины провели массированную атаку беспилотников на Краснодарский край. Жители Новороссийска и Анапы сообщили о серии мощных взрывов и работе систем противовоздушной обороны, передает SHOT. По предварительным данным, уже сбито более десяти воздушных целей.
В Анапе власти активировали городскую систему оповещения.
В telegram-канале SHOT выложили несколько видео. На одном из них можно услышать запуск тревожных сирен.
Кроме того, о налетах беспилотников ранее сообщили жители Воронежской и Курской областей, а также Крыма. Работа ПВО в регионе продолжается. В ряде районов были зафиксированы взрывы в небе.
Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.
Читайте также:
Стали известны подробности сделки по Украине и выгода для РФ
Белый дом: Байден поговорил по телефону с Зеленским
«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть
«Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещениях без окон», — написали в Telegram-канале мэрии Анапы.
В telegram-канале SHOT выложили несколько видео. На одном из них можно услышать запуск тревожных сирен.
Кроме того, о налетах беспилотников ранее сообщили жители Воронежской и Курской областей, а также Крыма. Работа ПВО в регионе продолжается. В ряде районов были зафиксированы взрывы в небе.
Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.
Читайте также:
Стали известны подробности сделки по Украине и выгода для РФ
Белый дом: Байден поговорил по телефону с Зеленским
«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть
Мария Моисеева