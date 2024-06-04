В аэропорту Домодедово рассказали об основных правилах путешествий с детьми

Фото: Наталия Надточая
Что важно знать родителям перед авиапутешествием, рассказали в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил корреспондент.
В первую очередь планируя путешествовать с детьми на самолете необходимо заранее подготовить все необходимые документы.
Также для комфорта пассажиров аэропорту работает услуга Family Service, которая позволяющая всем семьям, включая инклюзивные, путешествовать с удобствами.
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«Когда пассажиры с детьми приходят, то первым делом у них проверяют документы. Они нам часто задают вопрос: можно ли ламинировать документ, будет ли он принят в аэропорту. Да, Росавиация нам дала разъяснение о том, что ламинированные документы, такие как свидетельство о рождении, имеют такую же юридическую силу, как и неламинированные, и подтверждают действительность записи в актах гражданского состояния», ─ поделилась начальник группы регистрации аэропорта Домодедово Татьяна Граблева.
Также для комфорта пассажиров аэропорту работает услуга Family Service, которая позволяющая всем семьям, включая инклюзивные, путешествовать с удобствами.
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Мира Полтева