В аэропорту Екатеринбурга отменили рейсы в Москву и Санкт-Петербург
В аэропорту Кольцово Екатеринбурга за ночь отменили три рейса в Москву и один в Санкт-Петербург. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.
Отмены затронули два рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Москву, которые были запланированы на 05:10 и 14:55. Также в 06:00 должен был покинуть регион самолет «Победы». Еще один рейс до столицы перенесли почти на сутки — с 07:00 20 июля на 01:40 21 июля.
Кроме того, не состоялся вылет в Санкт-Петербург, запланированный на 05:40. На несколько часов были задержаны рейсы в Батуми и Стамбул. При этом отмены и задержки не связаны с работой аэропорта.
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