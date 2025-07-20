В аэропорту Екатеринбурга отменили рейсы в Москву и Санкт-Петербург

20 июля 2025, 09:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга за ночь отменили три рейса в Москву и один в Санкт-Петербург. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.