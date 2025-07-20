В Геленджике ожидают увеличение пассажиропотока аэропорта до миллиона человек

20 июля 2025, 06:43

Фото: iStock/Chalabala

Генеральный директор аэропорта в Геленджике Иван Таранченко заявил, что уже в следующем году воздушная гавань сможет принять около одного миллиона человек. Об этом он рассказал РИА Новости.





Как отметил Таранченко, в этом году пассажиропоток должен составить около 120-150 тысяч человек. Директор аэропорта отметил, смотря на эти показатели, стоит учитывать тот факт, что летний сезон уже практически на половину прошел.



При этом в следующем году пассажиропотока в миллион человек удастся достигнуть только при наличии необходимого числа самолетов.





«Мы на миллион в 2026 году пассажиров выйдем. Потому что в 2021 году у нас уже был миллион», — сказал Таранченко.