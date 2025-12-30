Самолет компании Uzbekistan Airways экстренно посадили из-за пьяного дебошира
Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший рейсом из Стамбула в Самарканд, совершил вынужденную посадку из-за дебошира на борту. Об этом сообщили в Telegram-канале перевозчика.
Инцидент произошёл 29 декабря. Один мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и неадекватно по отношению к другим пассажирам и членам экипажа. В целях обеспечения безопасности принято решение о посадке в Ургенче. После приземления нарушителя передали сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что в Турции 150 российских туристов застряли в аэропорту Стамбула из-за несуществующего рейса.
