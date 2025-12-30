«Самолет-призрак»: Полторы сотни россиян застряли в аэропорту Стамбула из-за рейса, которого «нет»
«Самолёт-призрак» со 150 россиянами застрял в Стамбуле из-за несуществующего рейса
Полторы сотни российских туристов оказались в ловушке аэропорта Стамбула из-за рейса, которого, по словам авиакомпании, не существует. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на возмущенных пассажиров.
Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» U6-774 должен был вылететь вчера вечером из Стамбула в Екатеринбург. Вместо этого его сначала «отложили». Через некоторое время часть пассажиров обратилась в поддержку, чтобы уточнить причины задержки, однако туристам заявили, что их рейса нет в системе.
Люди ожидают вылета уже более девяти часов, при этом время обещанной посадки переносили трижды. Условия у застрявших россиян крайне тяжелые.
«По словам пассажиров, воду или гостиницу не предоставили. Один раз дали ваучер на еду. Среди пассажиров есть семьи с детьми, людям приходится спать прямо на скамейках», — говорится в материале.Ранее сообщалось, что американский патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon заметили в небе над Чёрным морем недалеко от Сочи в этот понедельник.