«Самолет-призрак»: Полторы сотни россиян застряли в аэропорту Стамбула из-за рейса, которого «нет»

30 декабря 2025, 05:43

«Самолёт-призрак» со 150 россиянами застрял в Стамбуле из-за несуществующего рейса

Фото: iStock/canbedone

Полторы сотни российских туристов оказались в ловушке аэропорта Стамбула из-за рейса, которого, по словам авиакомпании, не существует. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на возмущенных пассажиров.





Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» U6-774 должен был вылететь вчера вечером из Стамбула в Екатеринбург. Вместо этого его сначала «отложили». Через некоторое время часть пассажиров обратилась в поддержку, чтобы уточнить причины задержки, однако туристам заявили, что их рейса нет в системе.



Люди ожидают вылета уже более девяти часов, при этом время обещанной посадки переносили трижды. Условия у застрявших россиян крайне тяжелые.





«По словам пассажиров, воду или гостиницу не предоставили. Один раз дали ваучер на еду. Среди пассажиров есть семьи с детьми, людям приходится спать прямо на скамейках», — говорится в материале.