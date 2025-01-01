В России с 1 января вдвое выросли налоговые вычеты для семей с детьми

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Стандартные налоговые вычеты для семей с детьми выросли вдвое с 1 января. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что нововведения, внесённые правительством России в Налоговый кодекс, вступили в силу в первый день 2025 года.
Согласно принятому закону, ежемесячный налоговый вычет по НДФЛ на второго ребёнка повышается до 2800 рублей, а на третьего и последующих – до шести тысяч рублей. При этом вычет на первого ребёнка остался в прежнем размере – 1400 рублей.
Также был увеличен предельный размер дохода для получения стандартных вычетов. Теперь он составляет 450 тысяч рублей вместо прежних 350 тысяч. С 1 января вычеты предоставляются налоговым агентом, тем же, кто выплачивает доход. Это происходит на основании имеющихся данных, без заявлений.
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Согласно принятому закону, ежемесячный налоговый вычет по НДФЛ на второго ребёнка повышается до 2800 рублей, а на третьего и последующих – до шести тысяч рублей. При этом вычет на первого ребёнка остался в прежнем размере – 1400 рублей.
Также был увеличен предельный размер дохода для получения стандартных вычетов. Теперь он составляет 450 тысяч рублей вместо прежних 350 тысяч. С 1 января вычеты предоставляются налоговым агентом, тем же, кто выплачивает доход. Это происходит на основании имеющихся данных, без заявлений.
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Анастасия Чинкова