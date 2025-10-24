В аэропорту Кузбасса задержаны и перенесены несколько рейсов
В Новокузнецком аэропорту произошли изменения в расписании вылетов. Согласно онлайн-табло, рейс в Читу, запланированный на 03:00, отменён. Пассажиры четырёх других рейсов ожидали свои самолёты дольше обычного, сообщает Сибдепо.
Задержаны два рейса в Шереметьево, назначенные на 07:00 и 08:00, а вылет в Новосибирск перенесён с 10:25 на 23:05. Самолёт в Екатеринбург ждёт пассажиров на 2,5 часа дольше обычного.
Ранее сообщалось, что петербургский аэропорт Пулково временно приостановил приём и отправку рейсов из-за аварийной посадки Airbus A320, следовавшего в Баку. Самолёт около четырёх часов кружил над городом, сбрасывая топливо, после того как у него возникли технические неполадки с шасси после взлёта.
Читайте также: