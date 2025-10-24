В США мужчина сделал трехкилограммовый чехол, чтобы избавиться от зависимости
Житель США Логан Айви придумал необычный способ бороться с зависимостью от смартфона — он сделал для него чехол весом почти три килограмма. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам мужчины, идея пришла к нему после того, как он заметил, что не может оторваться от телефона даже во время тренировок. Сначала Айви просто примотал смартфон к гантели, но затем решил довести эксперимент до конца и создать полноценную «антизалипалку».
С помощью 3D-принтера он собрал массивный чехол, снабжённый металлическими пластинами и винтами. В результате устройство стало напоминать старую военную рацию.
Айви утверждает, что благодаря «тяжёлому чехлу» стал проводить со смартфоном на два часа меньше в день. Сейчас он подал заявку на Kickstarter и планирует запустить массовое производство своего изобретения, которое сам называет «чехлом против прокрастинации».
Читайте также: