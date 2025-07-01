В аэропорту Новокузнецка отремонтируют взлетно-посадочную полосу

01 июля 2025, 14:51

Фото: iStock/aapsky

В аэропорту Новокузнецка приступили к ремонту взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на директора воздушной гавани Кирилла Ермакова.





По данным издания, в ближайшее время планируют выполнить нарезку швов расширения/сжатия, устранить трещины и частично заменить асфальтовое покрытие. Отмечается, что на ремонт взлетно-посадочной полосы выделено 170 млн рублей. Работы будут завершены к сентябрю текущего года.





«Ни один рейс не отменён. Работы проводим в "окна". Такой график требует слаженной координации, за что благодарю всю команду», — пояснил Ермаков.