Росавиация: в аэропорту Казани введены ограничения для обеспечения безопасности
В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казань», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
К тому же стало известно о введении этих же ограничений в аэропорту Ульяновска. Там ограничили выпуск и прием воздушных судов также для обеспечения безопасности полетов.