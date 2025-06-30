Губернатор Воробьёв обсудил организацию доступной среды в Подмосковье

30 июня 2025, 18:14

оригинал Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов)

Организация доступной среды для всех, кто в ней нуждается, включая инвалидов, пожилых людей и родителей с колясками, стала темой совещание губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств и ведомств, а также с главами округов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Губернатор подчеркнул, что доступная среда должна быть обеспечена во дворах, подъездах, в социальных объектах, парках, в транспорте и на улицах.





«Мы увидели большой запрос, когда общались с нашими героями СВО. Но доступная среда также касается и малыша, который катается на самокате, и мамы, которая везет ребёнка в коляске, и велосипедиста, который едет по делам. Она начинается с удобных тротуаров на улицах и заканчивается пандусами в школах или поликлиниках. Сегодня это наши стандарты. Важно, чтобы все люди чувствовали себя комфортно, могли свободно передвигаться, получать социальные услуги, отдыхать», — сказал Андрей Воробьёв.

«Уже более 60 объектов адаптированы под их нужды, в ближайшее время планируется провести работу еще боле чем на 100», — отмечается в сообщении.

«У нас много примеров уже реализованных проектов с учетом доступной среды – площадь Ленина в Серпухове, улица Красноармейская в Зарайске, пешеходная зона в Вербилках и др. На общественных территориях организовываем места отдыха, где люди с ограниченными физическими возможностями или пожилые могут присесть, отдохнуть. У нас также везде предусмотрены отдельные туалетные модули для маломобильных жителей», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«В этом году мы построим 162 км новых тротуаров, адаптированных для маломобильных людей. При этом дополнительно обеспечим мягкие сопряжения для удобства граждан на 21 км существующих тротуаров. (…) Сейчас в Подмосковье тысяча светофоров оснащена кнопкой вызова, а более 300 — звуковым сигналом. В текущем году установим еще 50 светофоров с кнопкой вызова и звуковым сигналом, дооснастим 77 светофоров звуковым сигналом», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.