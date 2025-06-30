Губернатор Воробьёв обсудил организацию доступной среды в Подмосковье
Организация доступной среды для всех, кто в ней нуждается, включая инвалидов, пожилых людей и родителей с колясками, стала темой совещание губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств и ведомств, а также с главами округов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Губернатор подчеркнул, что доступная среда должна быть обеспечена во дворах, подъездах, в социальных объектах, парках, в транспорте и на улицах.
«Мы увидели большой запрос, когда общались с нашими героями СВО. Но доступная среда также касается и малыша, который катается на самокате, и мамы, которая везет ребёнка в коляске, и велосипедиста, который едет по делам. Она начинается с удобных тротуаров на улицах и заканчивается пандусами в школах или поликлиниках. Сегодня это наши стандарты. Важно, чтобы все люди чувствовали себя комфортно, могли свободно передвигаться, получать социальные услуги, отдыхать», — сказал Андрей Воробьёв.Сейчас в Московской области приживает около 11 тысяч инвалидов-колясочников, 258 тысяч людей старше 80 лет, 145 тысяч мам с маленькими детьми и около 900 тех, кто регулярно катается на самокатах и велосипедах. Всем им нужна безбарьерная среда.
При этом отдельное внимание уделяется ветеранам СВО в колясках и на протезах. Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин сообщил, что с каждым из них специалисты соцзащиты прошли по маршрутам и взяли в работу замечания по доступной среде.
«Уже более 60 объектов адаптированы под их нужды, в ближайшее время планируется провести работу еще боле чем на 100», — отмечается в сообщении.Кроме того, стало удобнее оставлять замечания по доступной среде через портал «Добродел».
В свою очередь, зампред областного правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что новые медучреждения строятся с учётом потребностей маломобильных людей. По этим же нормам проводятся капитальные ремонты.
Безбарьерная среда обеспечивается также на благоустроенных общественных территориях региона.
«У нас много примеров уже реализованных проектов с учетом доступной среды – площадь Ленина в Серпухове, улица Красноармейская в Зарайске, пешеходная зона в Вербилках и др. На общественных территориях организовываем места отдыха, где люди с ограниченными физическими возможностями или пожилые могут присесть, отдохнуть. У нас также везде предусмотрены отдельные туалетные модули для маломобильных жителей», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Активная работа по обеспечению безбарьерной среды ведётся и в подмосковных дворах. Главные запросы здесь — понижение высоты бордюров и обновление пандусов. Об этом сообщил зампред правительства области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.
Мероприятия по обеспечению безбарьерной среды предпринимаются и на объектах дорожной инфраструктуры.
«В этом году мы построим 162 км новых тротуаров, адаптированных для маломобильных людей. При этом дополнительно обеспечим мягкие сопряжения для удобства граждан на 21 км существующих тротуаров. (…) Сейчас в Подмосковье тысяча светофоров оснащена кнопкой вызова, а более 300 — звуковым сигналом. В текущем году установим еще 50 светофоров с кнопкой вызова и звуковым сигналом, дооснастим 77 светофоров звуковым сигналом», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.На парковках также обеспечиваются места для инвалидов. Нужды маломобильных граждан учитываются и при реконструкции железнодорожных станций, и при строительстве пешеходных переходов, и выпуске на маршруты новых автобусов и поездов.