В Петербурге восстанавливают утраченные элементы архитектуры Смольного собора
В Смольном соборе Санкт-Петербурга мастера восстанавливают полностью утраченные элементы архитектуры памятника и его интерьеров. Об этом рассказал помощник настоятеля храма диакон Роман Катаев.
Сегодня в Смольном соборе часто проводятся различные мероприятия для студентов. Здесь проходят выставки, концерты и гуманитарные акции.
В текущем году собор отмечает 190-летие со дня освящения. Впереди предстоит выполнить работы для воссоздания исторического облика собора.
«Активно идет работа над восстановлением иконостасов собора. Высота центрального иконостаса составляла 23 метра, боковых – около 17 метров. От них не сохранилось ни щепочки. Только фотографии и архивные документы. По ним с нуля идет воссоздание уникальных объектов», — рассказал Катаев в беседе с «Петербургским дневником».
По его словам, мастера ведут кропотливую работу для восстановления великолепия труда знаменитых архитекторов (Франческо Растрелли, Василий Стасов, Максимилиан Месмахер), а также иконописцев, которые создали уникальный облик Смольного собора.
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