В Петербурге восстанавливают утраченные элементы архитектуры Смольного собора

01 июля 2025, 14:21

Фото: iStock/Anna_Pakutina

В Смольном соборе Санкт-Петербурга мастера восстанавливают полностью утраченные элементы архитектуры памятника и его интерьеров. Об этом рассказал помощник настоятеля храма диакон Роман Катаев.





Сегодня в Смольном соборе часто проводятся различные мероприятия для студентов. Здесь проходят выставки, концерты и гуманитарные акции.



В текущем году собор отмечает 190-летие со дня освящения. Впереди предстоит выполнить работы для воссоздания исторического облика собора.





«Активно идет работа над восстановлением иконостасов собора. Высота центрального иконостаса составляла 23 метра, боковых – около 17 метров. От них не сохранилось ни щепочки. Только фотографии и архивные документы. По ним с нуля идет воссоздание уникальных объектов», — рассказал Катаев в беседе с «Петербургским дневником».