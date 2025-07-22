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Житель Подмосковья попался при попытке обокрасть строительный магазин

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 55-летнего жителя микрорайона Климовск округа Подольск, который попытался похитить товары из строительного магазина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Росгвардейцы прибыли в магазин, так как там сработала кнопка тревожной сигнализации.

«Тревожную кнопку нажали работники службы безопасности магазина, которые по видеокамерам заметили подозрительное поведение одного из покупателей. Мужчина клал какие-то товары в тележку, а более дорогие прятал в заранее приготовленную сумку на колёсиках», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии задержали «изобретательного» покупателя на выходе из магазина. Общая сумма товаров, которые мужчина собирался забрать без оплаты, составила более 4 тысяч рублей.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Лев Каштанов

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