Житель Подмосковья попался при попытке обокрасть строительный магазин

22 июля 2025, 13:10

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 55-летнего жителя микрорайона Климовск округа Подольск, который попытался похитить товары из строительного магазина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Росгвардейцы прибыли в магазин, так как там сработала кнопка тревожной сигнализации.





«Тревожную кнопку нажали работники службы безопасности магазина, которые по видеокамерам заметили подозрительное поведение одного из покупателей. Мужчина клал какие-то товары в тележку, а более дорогие прятал в заранее приготовленную сумку на колёсиках», — говорится в сообщении.