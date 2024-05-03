Закрытый после начала СВО российский аэропорт вновь работает

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Аэропорт Элисты, закрытый после начала спецоперации на Украине, возобновил работу 3 мая. Об этом администрация авиагавани сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что аэропорт работает, однако информации о рейсах пока нет. Расписание должно появиться в течение нескольких дней.
Аэропорты южных регионов России остаются закрытыми с 24 февраля 2022 года. Ранее рассматривалась возможность возобновления работы краснодарского аэропорта, однако Минобороны запретило принимать гражданские самолёты. Это связано с близостью регионов к украинской границе и частными обстрелами со стороны ВСУ.
Ранее челябинский чиновник пожаловался в ФАС на эротическую рекламу на баннере в местном аэропорту. Читайте об этом в материале «Радио 1».
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Аэропорты южных регионов России остаются закрытыми с 24 февраля 2022 года. Ранее рассматривалась возможность возобновления работы краснодарского аэропорта, однако Минобороны запретило принимать гражданские самолёты. Это связано с близостью регионов к украинской границе и частными обстрелами со стороны ВСУ.
Ранее челябинский чиновник пожаловался в ФАС на эротическую рекламу на баннере в местном аэропорту. Читайте об этом в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова