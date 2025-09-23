Россиянка устроила расправу над семилетним мальчиком из-за детской ссоры
В Санкт-Петербурге произошла драка с участием взрослой женщины и несовершеннолетнего. Подробности сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Конфликт начался со ссоры между двумя мальчиками, шести и семи лет, во время прогулки. Мать одного из детей, шестилетнего мальчика, решила вмешаться. Женщина силой остановила семилетнего ребенка, повалила его на землю и нанесла ему удар.
Позже в одном из родительских чатов в мессенджерах некоторые матери начали обсуждать этот случай. Часть участниц беседы поддержала поступок женщины, заявив, что она защищала своего сына.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Краснодарском крае, где мужчина убил дочь, чтобы не платить алименты.
Читайте также: