В США застрелили одну из сбежавших опасных лабораторных обезьян

03 ноября 2025, 07:15

Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших после ДТП лабораторных обезьян

Фото: iStock/13160449

Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших опасных лабораторных обезьян. Об этом сообщает агентство Associated Press.