В США застрелили одну из сбежавших опасных лабораторных обезьян

Фото: iStock/13160449

Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших опасных лабораторных обезьян. Об этом сообщает агентство Associated Press.



Одна из обезьян, сбежавших после аварии грузовика на шоссе в Миссисипи, была убита женщиной, которая, по её словам, опасалась за безопасность своих детей. Местная жительница Джессика Бонд Фергюсон рассказала, что 16-летний сын увидел обезьяну во дворе их дома. По заверению американки, она применила оружие из-за опасений, что животное может быть носителем инфекции.

Представители исследовательского центра, где содержались сбежавшие обезьяны, сообщили, что животные недавно прошли медицинское обследование, и патогены у них не обнаружены.

Ранее полиция Миссисипи заявила, что в США продолжаются поиски трех сбежавших лабораторных обезьян. Полицейские подчеркнули, что животные не представляют опасности для людей, так как не являются носителями опасных заболеваний.

Екатерина Коршунова

