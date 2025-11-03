В США застрелили одну из сбежавших опасных лабораторных обезьян
Жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших опасных лабораторных обезьян. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Одна из обезьян, сбежавших после аварии грузовика на шоссе в Миссисипи, была убита женщиной, которая, по её словам, опасалась за безопасность своих детей. Местная жительница Джессика Бонд Фергюсон рассказала, что 16-летний сын увидел обезьяну во дворе их дома. По заверению американки, она применила оружие из-за опасений, что животное может быть носителем инфекции.
Представители исследовательского центра, где содержались сбежавшие обезьяны, сообщили, что животные недавно прошли медицинское обследование, и патогены у них не обнаружены.
Ранее полиция Миссисипи заявила, что в США продолжаются поиски трех сбежавших лабораторных обезьян. Полицейские подчеркнули, что животные не представляют опасности для людей, так как не являются носителями опасных заболеваний.
