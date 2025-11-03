Достижения.рф

В частном доме собака напала на девятимесячного младенца и растерзала его

Wales Online: Собака растерзала девятимесячного младенца в британском Уэльсе
Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Собака растерзала девятимесячного младенца в частном доме британского Уэльса. Соответствующую информацию распространило издание Wales Online.



Полиция и скорая помощь, включая вооруженный отряд быстрого реагирования, прибыли на место трагедии вечером 2 ноября. Специалисты смогли быстро обезвредить животное, однако оно успело нанести серьезные увечья малышу.

Несмотря на все усилия медиков, спасти ребенка не удалось, и младенец скончался. Причины, которые спровоцировали собаку на столь жестокое нападение, в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что российские ученые открыли и описали новый вид гигантского вымершего медведя — уракана Борисяка. Он обитал на территории современной России пять-шесть миллионов лет назад.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0