В частном доме собака напала на девятимесячного младенца и растерзала его
Собака растерзала девятимесячного младенца в частном доме британского Уэльса. Соответствующую информацию распространило издание Wales Online.
Полиция и скорая помощь, включая вооруженный отряд быстрого реагирования, прибыли на место трагедии вечером 2 ноября. Специалисты смогли быстро обезвредить животное, однако оно успело нанести серьезные увечья малышу.
Несмотря на все усилия медиков, спасти ребенка не удалось, и младенец скончался. Причины, которые спровоцировали собаку на столь жестокое нападение, в настоящее время устанавливаются.
